COGT: Cogent Biosciences Inc

12.72 USD 0.36 (2.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COGT hat sich für heute um 2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.33 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cogent Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.33 12.75
Jahresspanne
3.72 13.50
Vorheriger Schlusskurs
12.36
Eröffnung
12.52
Bid
12.72
Ask
13.02
Tief
12.33
Hoch
12.75
Volumen
3.323 K
Tagesänderung
2.91%
Monatsänderung
6.44%
6-Monatsänderung
111.65%
Jahresänderung
17.78%
