COGT: Cogent Biosciences Inc
12.72 USD 0.36 (2.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COGT hat sich für heute um 2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.33 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cogent Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COGT News
Tagesspanne
12.33 12.75
Jahresspanne
3.72 13.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.36
- Eröffnung
- 12.52
- Bid
- 12.72
- Ask
- 13.02
- Tief
- 12.33
- Hoch
- 12.75
- Volumen
- 3.323 K
- Tagesänderung
- 2.91%
- Monatsänderung
- 6.44%
- 6-Monatsänderung
- 111.65%
- Jahresänderung
- 17.78%
