COGT: Cogent Biosciences Inc
12.54 USD 0.13 (1.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COGT за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.48, а максимальная — 12.76.
Следите за динамикой Cogent Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COGT
- Cogent и Dime добавлены в список фаворитов аналитиков Raymond James
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- Raymond James добавляет Cogent Biosciences и Dime Community в список фаворитов аналитиков
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Is Cogent Biosciences Stock Trading Higher On Monday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
Дневной диапазон
12.48 12.76
Годовой диапазон
3.72 13.50
- Предыдущее закрытие
- 12.41
- Open
- 12.57
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- Low
- 12.48
- High
- 12.76
- Объем
- 2.754 K
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- 4.94%
- 6-месячное изменение
- 108.65%
- Годовое изменение
- 16.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.