Divisas / CLOV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLOV: Clover Health Investments Corp - Class A
3.07 USD 0.05 (1.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLOV de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.06, mientras que el máximo ha alcanzado 3.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clover Health Investments Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLOV News
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- Here's Why You Should Add CLOV Stock to Your Portfolio Now
- Bears are Losing Control Over Clover Health Investments (CLOV), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- 'SPAC King' Chamath Palihapitiya Returns With $250 Million 'American Exceptionalism' Deal Targeting AI, Energy, Defense - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Social Capital's Chamath Palihapitiya is launching a new SPAC — it comes with a jarring warning for retail investors
- Clover Health at Canaccord Conference: Strategic Tech-Driven Growth
- Clover Health: Short-Term Pain Hides Its Long-Term Profitability Potential (NASDAQ:CLOV)
- CLOV Q2 Earnings In Line, Stock Falls on Raised Insurance BER View
- Clover Health (CLOV) Q2 Sales Up 34%
- Clover Health Investments earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Clover Health Investments, Corp. (CLOV) Q2 Earnings Meet Estimates
- Clover Health Q2 2025 slides: 32% membership growth amid sustained profitability
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Counterpart Health names Vicky Bruner as VP of operations
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Hold On Clover Health Investments: Strong Tech Pitch, But Profits Still Elusive
- Clover Health appoints Joseph Oldakowski as VP of Finance and Controller
- Clover Health CEO Wai Conrad sells $49561 in shares
- What's Going On With Clover Health Stock? - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- Clover Health and Aviana Healthcare at Bank of America Conference: Strategic Growth Plans
- Clover Health (CLOV) Stock Soars This Week On Q1 Profitability, Up 320% Over Past Year - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Sink Your Portfolio In Q2 - Ardent Health Partners (NYSE:ARDT), Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
Rango diario
3.06 3.17
Rango anual
2.47 4.87
- Cierres anteriores
- 3.12
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.06
- High
- 3.17
- Volumen
- 3.769 K
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- 18.53%
- Cambio a 6 meses
- -13.76%
- Cambio anual
- 9.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B