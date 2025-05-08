Währungen / CLOV
CLOV: Clover Health Investments Corp - Class A
3.07 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLOV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.03 bis zu einem Hoch von 3.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clover Health Investments Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.03 3.12
Jahresspanne
2.47 4.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.07
- Eröffnung
- 3.08
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.03
- Hoch
- 3.12
- Volumen
- 3.430 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 18.53%
- 6-Monatsänderung
- -13.76%
- Jahresänderung
- 9.25%
