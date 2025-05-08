Валюты / CLOV
CLOV: Clover Health Investments Corp - Class A
3.12 USD 0.02 (0.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLOV за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.08, а максимальная — 3.16.
Следите за динамикой Clover Health Investments Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.08 3.16
Годовой диапазон
2.47 4.87
- Предыдущее закрытие
- 3.14
- Open
- 3.16
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.08
- High
- 3.16
- Объем
- 3.847 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 20.46%
- 6-месячное изменение
- -12.36%
- Годовое изменение
- 11.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.