Valute / CLOV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLOV: Clover Health Investments Corp - Class A
3.03 USD 0.04 (1.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLOV ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.11.
Segui le dinamiche di Clover Health Investments Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLOV News
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- Here's Why You Should Add CLOV Stock to Your Portfolio Now
- Bears are Losing Control Over Clover Health Investments (CLOV), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- 'SPAC King' Chamath Palihapitiya Returns With $250 Million 'American Exceptionalism' Deal Targeting AI, Energy, Defense - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Social Capital's Chamath Palihapitiya is launching a new SPAC — it comes with a jarring warning for retail investors
- Clover Health at Canaccord Conference: Strategic Tech-Driven Growth
- Clover Health: Short-Term Pain Hides Its Long-Term Profitability Potential (NASDAQ:CLOV)
- CLOV Q2 Earnings In Line, Stock Falls on Raised Insurance BER View
- Clover Health (CLOV) Q2 Sales Up 34%
- Clover Health Investments earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Clover Health Investments, Corp. (CLOV) Q2 Earnings Meet Estimates
- Clover Health Q2 2025 slides: 32% membership growth amid sustained profitability
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Counterpart Health names Vicky Bruner as VP of operations
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Hold On Clover Health Investments: Strong Tech Pitch, But Profits Still Elusive
- Clover Health appoints Joseph Oldakowski as VP of Finance and Controller
- Clover Health CEO Wai Conrad sells $49561 in shares
- What's Going On With Clover Health Stock? - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- Clover Health and Aviana Healthcare at Bank of America Conference: Strategic Growth Plans
- Clover Health (CLOV) Stock Soars This Week On Q1 Profitability, Up 320% Over Past Year - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Sink Your Portfolio In Q2 - Ardent Health Partners (NYSE:ARDT), Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV)
Intervallo Giornaliero
3.01 3.11
Intervallo Annuale
2.47 4.87
- Chiusura Precedente
- 3.07
- Apertura
- 3.08
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Minimo
- 3.01
- Massimo
- 3.11
- Volume
- 4.756 K
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 16.99%
- Variazione Semestrale
- -14.89%
- Variazione Annuale
- 7.83%
20 settembre, sabato