CLOV: Clover Health Investments Corp - Class A

3.03 USD 0.04 (1.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLOV ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.11.

Segui le dinamiche di Clover Health Investments Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.01 3.11
Intervallo Annuale
2.47 4.87
Chiusura Precedente
3.07
Apertura
3.08
Bid
3.03
Ask
3.33
Minimo
3.01
Massimo
3.11
Volume
4.756 K
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
16.99%
Variazione Semestrale
-14.89%
Variazione Annuale
7.83%
20 settembre, sabato