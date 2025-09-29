- Panorámica
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
El tipo de cambio de CIO-PA de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.18, mientras que el máximo ha alcanzado 25.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIO-PA hoy?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) se evalúa hoy en 25.23. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.22 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIO-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref se evalúa actualmente en 25.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.30% y USD. Monitoree los movimientos de CIO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIO-PA?
Puede comprar acciones de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) al precio actual de 25.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.23 o 25.53, mientras que 10 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIO-PA?
Invertir en City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref implica tener en cuenta el rango anual 17.77 - 25.32 y el precio actual 25.23. Muchos comparan 1.20% y 32.30% antes de colocar órdenes en 25.23 o 25.53. Estudie los cambios diarios de precios de CIO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de City Office REIT, Inc.?
El precio más alto de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) en el último año ha sido 25.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.77 - 25.32, una comparación con 25.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de City Office REIT, Inc.?
El precio más bajo de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) para el año ha sido 17.77. La comparación con los actuales 25.23 y 17.77 - 25.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIO-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIO-PA?
En el pasado, City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.22 y 32.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.22
- Open
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Low
- 25.18
- High
- 25.25
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 1.20%
- Cambio a 6 meses
- 32.30%
- Cambio anual
- 32.30%
