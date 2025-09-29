报价部分
货币 / CIO-PA
回到股票

CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIO-PA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.18和高点25.25进行交易。

关注City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CIO-PA股票今天的价格是多少？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref股票今天的定价为25.23。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到10。CIO-PA的实时价格图表显示了这些更新。

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref股票是否支付股息？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref目前的价值为25.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.30%和USD。实时查看图表以跟踪CIO-PA走势。

如何购买CIO-PA股票？

您可以以25.23的当前价格购买City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref股票。订单通常设置在25.23或25.53附近，而10和0.20%显示市场活动。立即关注CIO-PA的实时图表更新。

如何投资CIO-PA股票？

投资City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref需要考虑年度范围17.77 - 25.32和当前价格25.23。许多人在以25.23或25.53下订单之前，会比较1.20%和。实时查看CIO-PA价格图表，了解每日变化。

City Office REIT, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，City Office REIT, Inc.的最高价格是25.32。在17.77 - 25.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref的绩效。

City Office REIT, Inc.股票的最低价格是多少？

City Office REIT, Inc.（CIO-PA）的最低价格为17.77。将其与当前的25.23和17.77 - 25.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIO-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIO-PA股票是什么时候拆分的？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和32.30%中可见。

日范围
25.18 25.25
年范围
17.77 25.32
前一天收盘价
25.22
开盘价
25.18
卖价
25.23
买价
25.53
最低价
25.18
最高价
25.25
交易量
10
日变化
0.04%
月变化
1.20%
6个月变化
32.30%
年变化
32.30%
