- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
Il tasso di cambio CIO-PA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.18 e ad un massimo di 25.25.
Segui le dinamiche di City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIO-PA oggi?
Oggi le azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref sono prezzate a 25.23. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIO-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref pagano dividendi?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref è attualmente valutato a 25.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIO-PA.
Come acquistare azioni CIO-PA?
Puoi acquistare azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref al prezzo attuale di 25.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.23 o 25.53, mentre 10 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIO-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIO-PA?
Investire in City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref implica considerare l'intervallo annuale 17.77 - 25.32 e il prezzo attuale 25.23. Molti confrontano 1.20% e 32.30% prima di effettuare ordini su 25.23 o 25.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIO-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni City Office REIT, Inc.?
Il prezzo massimo di City Office REIT, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.32. All'interno di 17.77 - 25.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni City Office REIT, Inc.?
Il prezzo più basso di City Office REIT, Inc. (CIO-PA) nel corso dell'anno è stato 17.77. Confrontandolo con gli attuali 25.23 e 17.77 - 25.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIO-PA?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 32.30%.
- Chiusura Precedente
- 25.22
- Apertura
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Minimo
- 25.18
- Massimo
- 25.25
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.20%
- Variazione Semestrale
- 32.30%
- Variazione Annuale
- 32.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4