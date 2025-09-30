QuotazioniSezioni
Valute / CIO-PA
Tornare a Azioni

CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIO-PA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.18 e ad un massimo di 25.25.

Segui le dinamiche di City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CIO-PA oggi?

Oggi le azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref sono prezzate a 25.23. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIO-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref pagano dividendi?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref è attualmente valutato a 25.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIO-PA.

Come acquistare azioni CIO-PA?

Puoi acquistare azioni City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref al prezzo attuale di 25.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.23 o 25.53, mentre 10 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIO-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CIO-PA?

Investire in City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref implica considerare l'intervallo annuale 17.77 - 25.32 e il prezzo attuale 25.23. Molti confrontano 1.20% e 32.30% prima di effettuare ordini su 25.23 o 25.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIO-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni City Office REIT, Inc.?

Il prezzo massimo di City Office REIT, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.32. All'interno di 17.77 - 25.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni City Office REIT, Inc.?

Il prezzo più basso di City Office REIT, Inc. (CIO-PA) nel corso dell'anno è stato 17.77. Confrontandolo con gli attuali 25.23 e 17.77 - 25.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIO-PA?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 32.30%.

Intervallo Giornaliero
25.18 25.25
Intervallo Annuale
17.77 25.32
Chiusura Precedente
25.22
Apertura
25.18
Bid
25.23
Ask
25.53
Minimo
25.18
Massimo
25.25
Volume
10
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
1.20%
Variazione Semestrale
32.30%
Variazione Annuale
32.30%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4