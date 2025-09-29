クォートセクション
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIO-PAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.18の安値と25.25の高値で取引されました。

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CIO-PA株の現在の価格は？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefの株価は本日25.23です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は10に達しました。CIO-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefの株は配当を出しますか？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefの現在の価格は25.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.30%やUSDにも注目します。CIO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CIO-PA株を買う方法は？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefの株は現在25.23で購入可能です。注文は通常25.23または25.53付近で行われ、10や0.20%が市場の動きを示します。CIO-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIO-PA株に投資する方法は？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefへの投資では、年間の値幅17.77 - 25.32と現在の25.23を考慮します。注文は多くの場合25.23や25.53で行われる前に、1.20%や32.30%と比較されます。CIO-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

City Office REIT, Inc.の株の最高値は？

City Office REIT, Inc.の過去1年の最高値は25.32でした。17.77 - 25.32内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

City Office REIT, Inc.の株の最低値は？

City Office REIT, Inc.(CIO-PA)の年間最安値は17.77でした。現在の25.23や17.77 - 25.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CIO-PAの株式分割はいつ行われましたか？

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Prefは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、32.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.18 25.25
1年のレンジ
17.77 25.32
以前の終値
25.22
始値
25.18
買値
25.23
買値
25.53
安値
25.18
高値
25.25
出来高
10
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
1.20%
6ヶ月の変化
32.30%
1年の変化
32.30%
