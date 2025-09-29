КотировкиРазделы
Валюты / CIO-PA
Назад в Рынок акций США

CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIO-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.25.

Следите за динамикой City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIO-PA сегодня?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) сегодня оценивается на уровне 25.23. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIO-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref в настоящее время оценивается в 25.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.30% и USD. Отслеживайте движения CIO-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CIO-PA?

Вы можете купить акции City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) по текущей цене 25.23. Ордера обычно размещаются около 25.23 или 25.53, тогда как 10 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIO-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIO-PA?

Инвестирование в City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref предполагает учет годового диапазона 17.77 - 25.32 и текущей цены 25.23. Многие сравнивают 1.20% и 32.30% перед размещением ордеров на 25.23 или 25.53. Изучайте ежедневные изменения цены CIO-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции City Office REIT, Inc.?

Самая высокая цена City Office REIT, Inc. (CIO-PA) за последний год составила 25.32. Акции заметно колебались в пределах 17.77 - 25.32, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции City Office REIT, Inc.?

Самая низкая цена City Office REIT, Inc. (CIO-PA) за год составила 17.77. Сравнение с текущими 25.23 и 17.77 - 25.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIO-PA?

В прошлом City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 32.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.18 25.25
Годовой диапазон
17.77 25.32
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.18
Bid
25.23
Ask
25.53
Low
25.18
High
25.25
Объем
10
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
32.30%
Годовое изменение
32.30%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.