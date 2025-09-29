- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
Курс CIO-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.25.
Следите за динамикой City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIO-PA сегодня?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) сегодня оценивается на уровне 25.23. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIO-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref в настоящее время оценивается в 25.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.30% и USD. Отслеживайте движения CIO-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции CIO-PA?
Вы можете купить акции City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) по текущей цене 25.23. Ордера обычно размещаются около 25.23 или 25.53, тогда как 10 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIO-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIO-PA?
Инвестирование в City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref предполагает учет годового диапазона 17.77 - 25.32 и текущей цены 25.23. Многие сравнивают 1.20% и 32.30% перед размещением ордеров на 25.23 или 25.53. Изучайте ежедневные изменения цены CIO-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции City Office REIT, Inc.?
Самая высокая цена City Office REIT, Inc. (CIO-PA) за последний год составила 25.32. Акции заметно колебались в пределах 17.77 - 25.32, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции City Office REIT, Inc.?
Самая низкая цена City Office REIT, Inc. (CIO-PA) за год составила 17.77. Сравнение с текущими 25.23 и 17.77 - 25.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIO-PA?
В прошлом City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 32.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.22
- Open
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Low
- 25.18
- High
- 25.25
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 32.30%
- Годовое изменение
- 32.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%