CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
A taxa do CIO-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.18 e o mais alto foi 25.25.
Veja a dinâmica do par de moedas City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIO-PA hoje?
Hoje City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) está avaliado em 25.23. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIO-PA em tempo real.
As ações de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref pagam dividendos?
Atualmente City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref está avaliado em 25.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.30% e USD. Monitore os movimentos de CIO-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIO-PA?
Você pode comprar ações de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) pelo preço atual 25.23. Ordens geralmente são executadas perto de 25.23 ou 25.53, enquanto 10 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIO-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIO-PA?
Investir em City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref envolve considerar a faixa anual 17.77 - 25.32 e o preço atual 25.23. Muitos comparam 1.20% e 32.30% antes de enviar ordens em 25.23 ou 25.53. Estude as mudanças diárias de preço de CIO-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações City Office REIT, Inc.?
O maior preço de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) no último ano foi 25.32. As ações oscilaram bastante dentro de 17.77 - 25.32, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações City Office REIT, Inc.?
O menor preço de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) no ano foi 17.77. A comparação com o preço atual 25.23 e 17.77 - 25.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIO-PA?
No passado City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 32.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.22
- Open
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Low
- 25.18
- High
- 25.25
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- 32.30%
- Mudança anual
- 32.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4