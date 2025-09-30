CotaçõesSeções
Moedas / CIO-PA
Voltar para Ações

CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIO-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.18 e o mais alto foi 25.25.

Veja a dinâmica do par de moedas City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIO-PA hoje?

Hoje City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) está avaliado em 25.23. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIO-PA em tempo real.

As ações de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref pagam dividendos?

Atualmente City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref está avaliado em 25.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.30% e USD. Monitore os movimentos de CIO-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIO-PA?

Você pode comprar ações de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) pelo preço atual 25.23. Ordens geralmente são executadas perto de 25.23 ou 25.53, enquanto 10 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIO-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIO-PA?

Investir em City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref envolve considerar a faixa anual 17.77 - 25.32 e o preço atual 25.23. Muitos comparam 1.20% e 32.30% antes de enviar ordens em 25.23 ou 25.53. Estude as mudanças diárias de preço de CIO-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações City Office REIT, Inc.?

O maior preço de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) no último ano foi 25.32. As ações oscilaram bastante dentro de 17.77 - 25.32, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações City Office REIT, Inc.?

O menor preço de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) no ano foi 17.77. A comparação com o preço atual 25.23 e 17.77 - 25.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIO-PA?

No passado City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 32.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.18 25.25
Faixa anual
17.77 25.32
Fechamento anterior
25.22
Open
25.18
Bid
25.23
Ask
25.53
Low
25.18
High
25.25
Volume
10
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
1.20%
Mudança de 6 meses
32.30%
Mudança anual
32.30%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4