- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
Le taux de change de CIO-PA a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.18 et à un maximum de 25.25.
Suivez la dynamique City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CIO-PA aujourd'hui ?
L'action City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref est cotée à 25.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.22 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de CIO-PA présente ces mises à jour.
L'action City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref verse-t-elle des dividendes ?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref est actuellement valorisé à 25.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 32.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIO-PA.
Comment acheter des actions CIO-PA ?
Vous pouvez acheter des actions City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref au cours actuel de 25.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.23 ou de 25.53, le 10 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIO-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CIO-PA ?
Investir dans City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.77 - 25.32 et le prix actuel 25.23. Beaucoup comparent 1.20% et 32.30% avant de passer des ordres à 25.23 ou 25.53. Consultez le graphique du cours de CIO-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action City Office REIT, Inc. ?
Le cours le plus élevé de City Office REIT, Inc. l'année dernière était 25.32. Au cours de 17.77 - 25.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action City Office REIT, Inc. ?
Le cours le plus bas de City Office REIT, Inc. (CIO-PA) sur l'année a été 17.77. Sa comparaison avec 25.23 et 17.77 - 25.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIO-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CIO-PA a-t-elle été divisée ?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.22 et 32.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.22
- Ouverture
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Plus Bas
- 25.18
- Plus Haut
- 25.25
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 1.20%
- Changement à 6 Mois
- 32.30%
- Changement Annuel
- 32.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4