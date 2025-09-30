- Übersicht
CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref
Der Wechselkurs von CIO-PA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.18 bis zu einem Hoch von 25.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIO-PA heute?
Die Aktie von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) notiert heute bei 25.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CIO-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIO-PA Dividenden?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref wird derzeit mit 25.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIO-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIO-PA-Aktien?
Sie können Aktien von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) zum aktuellen Kurs von 25.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.23 oder 25.53 platziert, während 10 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIO-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIO-PA-Aktien?
Bei einer Investition in City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref müssen die jährliche Spanne 17.77 - 25.32 und der aktuelle Kurs 25.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und 32.30%, bevor sie Orders zu 25.23 oder 25.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIO-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von City Office REIT, Inc.?
Der höchste Kurs von City Office REIT, Inc. (CIO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.32. Innerhalb von 17.77 - 25.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von City Office REIT, Inc.?
Der niedrigste Kurs von City Office REIT, Inc. (CIO-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.23 und der Spanne 17.77 - 25.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIO-PA statt?
City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 32.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.22
- Eröffnung
- 25.18
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Tief
- 25.18
- Hoch
- 25.25
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 32.30%
- Jahresänderung
- 32.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4