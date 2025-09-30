KurseKategorien
Währungen / CIO-PA
Zurück zum Aktien

CIO-PA: City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIO-PA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.18 bis zu einem Hoch von 25.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CIO-PA heute?

Die Aktie von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) notiert heute bei 25.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CIO-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CIO-PA Dividenden?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref wird derzeit mit 25.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIO-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CIO-PA-Aktien?

Sie können Aktien von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref (CIO-PA) zum aktuellen Kurs von 25.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.23 oder 25.53 platziert, während 10 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIO-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CIO-PA-Aktien?

Bei einer Investition in City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref müssen die jährliche Spanne 17.77 - 25.32 und der aktuelle Kurs 25.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und 32.30%, bevor sie Orders zu 25.23 oder 25.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIO-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von City Office REIT, Inc.?

Der höchste Kurs von City Office REIT, Inc. (CIO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.32. Innerhalb von 17.77 - 25.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von City Office REIT, Inc.?

Der niedrigste Kurs von City Office REIT, Inc. (CIO-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.23 und der Spanne 17.77 - 25.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CIO-PA statt?

City Office REIT Inc 6.625% Series A Cumulative Redeemable Pref hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 32.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.18 25.25
Jahresspanne
17.77 25.32
Vorheriger Schlusskurs
25.22
Eröffnung
25.18
Bid
25.23
Ask
25.53
Tief
25.18
Hoch
25.25
Volumen
10
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
1.20%
6-Monatsänderung
32.30%
Jahresänderung
32.30%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4