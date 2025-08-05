Divisas / CHGG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CHGG: Chegg Inc
1.42 USD 0.07 (4.70%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHGG de hoy ha cambiado un -4.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.39, mientras que el máximo ha alcanzado 1.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chegg Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHGG News
- Chegg vs. Udemy: Which EdTech Stock Offers More Upside Now?
- Chegg pagará 7,5 millones de dólares por cargos de cancelación de suscripciones según la FTC
- Chegg pagará $7.5 millones por cargos de cancelación de suscripciones
- Chegg to pay $7.5 million over FTC subscription cancellation charges
- Chegg enfrenta demanda de la FTC por prácticas de cancelación de suscripciones
- Chegg se enfrenta a demanda de la FTC por prácticas de cancelación de suscripciones
- Chegg faces FTC lawsuit over subscription cancellation practices
- Federal Trade Commission sues Chegg for making service hard to cancel
- Google’s AI summaries are stealing traffic, publisher of Rolling Stone, Variety says in lawsuit
- Google Sued By Rolling Stone, Billboard Owner Penske Media Over AI Overviews Feature - Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
- Fast-paced Momentum Stock Chegg (CHGG) Is Still Trading at a Bargain
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- Will Busuu's 15% Growth Make Chegg a Language-Learning Leader?
- Chegg Stock up 14% in 3 Months: Is It the Right Time to Buy or Wait?
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Chegg Turns to AI for Efficiency: Enough to Offset Subscriber Decline?
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Chegg, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHGG)
- Chegg, Inc. (CHGG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chegg (CHGG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Chegg Q2 2025 slides reveal 36% revenue drop amid strategic pivot to skills focus
Rango diario
1.39 1.50
Rango anual
0.44 2.73
- Cierres anteriores
- 1.49
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.39
- High
- 1.50
- Volumen
- 3.797 K
- Cambio diario
- -4.70%
- Cambio mensual
- 0.71%
- Cambio a 6 meses
- 121.88%
- Cambio anual
- -21.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B