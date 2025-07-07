Валюты / CHGG
CHGG: Chegg Inc
1.49 USD 0.08 (5.67%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHGG за сегодня изменился на 5.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.31, а максимальная — 1.50.
Следите за динамикой Chegg Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHGG
- Chegg выплатит $7,5 млн по обвинениям FTC в затруднении отмены подписок
- Chegg to pay $7.5 million over FTC subscription cancellation charges
- Penske Media подала иск против Google за обзоры искусственного интеллекта
- Chegg столкнулся с иском FTC из-за практики отмены подписок
- Chegg faces FTC lawsuit over subscription cancellation practices
- Federal Trade Commission sues Chegg for making service hard to cancel
- Google’s AI summaries are stealing traffic, publisher of Rolling Stone, Variety says in lawsuit
- Google Sued By Rolling Stone, Billboard Owner Penske Media Over AI Overviews Feature - Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
- Fast-paced Momentum Stock Chegg (CHGG) Is Still Trading at a Bargain
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- Will Busuu's 15% Growth Make Chegg a Language-Learning Leader?
- Chegg Stock up 14% in 3 Months: Is It the Right Time to Buy or Wait?
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Chegg Turns to AI for Efficiency: Enough to Offset Subscriber Decline?
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Chegg, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHGG)
- Chegg, Inc. (CHGG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chegg (CHGG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Chegg Q2 2025 slides reveal 36% revenue drop amid strategic pivot to skills focus
- K-12 Education Is Changing: Can Stride Lead the Next 25 Years?
- Google’s popular feature hit by another anti-monopoly complaint
Дневной диапазон
1.31 1.50
Годовой диапазон
0.44 2.73
- Предыдущее закрытие
- 1.41
- Open
- 1.41
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.31
- High
- 1.50
- Объем
- 2.042 K
- Дневное изменение
- 5.67%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 132.81%
- Годовое изменение
- -18.13%
