CHGG: Chegg Inc
1.65 USD 0.03 (1.79%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHGG hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.61 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chegg Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.61 1.72
Jahresspanne
0.44 2.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.68
- Eröffnung
- 1.70
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Tief
- 1.61
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 898
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- 17.02%
- 6-Monatsänderung
- 157.81%
- Jahresänderung
- -9.34%
