BNZI: Banzai International Inc - Class A
2.13 USD 0.01 (0.47%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNZI de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.10, mientras que el máximo ha alcanzado 2.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Banzai International Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNZI News
- Banzai International firma acuerdo de pagaré convertible por $2 millones con YA II PN
- Banzai pays down $10.7 million in debt year to date
- Banzai Q2 2025 presentation highlights 205% revenue surge and margin expansion
- Banzai appoints Matt McCurdy as VP of sales to lead growth strategy
- Integral Ad Science (IAS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Clear Channel Outdoor (CCO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Banzai International appoints Dean Ditto as new CFO
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Banzai announces 1-for-10 reverse stock split effective July 8
- Banzai secures $11 million debt facility to fund growth initiatives
- Banzai to Present at the Singular Research Summer Solstice Conference on June 18, 2025
- # Banzai appoints Michael Kurtzman as chief revenue officer
- Nvidia To Rally Around 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Banzai International (NASDAQ:BNZI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Banzai Q1 2025 presentation: 213% revenue growth as AI strategy accelerates
- Earnings call transcript: Banzai International sees 213% revenue growth in Q1 2025
- Banzai Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
Rango diario
2.10 2.25
Rango anual
0.54 6.90
- Cierres anteriores
- 2.12
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Low
- 2.10
- High
- 2.25
- Volumen
- 272
- Cambio diario
- 0.47%
- Cambio mensual
- -34.66%
- Cambio a 6 meses
- 91.89%
- Cambio anual
- -54.68%
