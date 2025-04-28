Валюты / BNZI
BNZI: Banzai International Inc - Class A
2.12 USD 0.03 (1.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNZI за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.08, а максимальная — 2.18.
Следите за динамикой Banzai International Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BNZI
- Banzai pays down $10.7 million in debt year to date
- Banzai Q2 2025 presentation highlights 205% revenue surge and margin expansion
- Banzai appoints Matt McCurdy as VP of sales to lead growth strategy
- Integral Ad Science (IAS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Clear Channel Outdoor (CCO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Banzai International appoints Dean Ditto as new CFO
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Banzai announces 1-for-10 reverse stock split effective July 8
- Banzai secures $11 million debt facility to fund growth initiatives
- Banzai to Present at the Singular Research Summer Solstice Conference on June 18, 2025
- # Banzai appoints Michael Kurtzman as chief revenue officer
- Nvidia To Rally Around 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Banzai International (NASDAQ:BNZI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Banzai Q1 2025 presentation: 213% revenue growth as AI strategy accelerates
- Earnings call transcript: Banzai International sees 213% revenue growth in Q1 2025
- Banzai Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
Дневной диапазон
2.08 2.18
Годовой диапазон
0.54 6.90
- Предыдущее закрытие
- 2.15
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.08
- High
- 2.18
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -34.97%
- 6-месячное изменение
- 90.99%
- Годовое изменение
- -54.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.