QuotazioniSezioni
Valute / BNZI
Tornare a Azioni

BNZI: Banzai International Inc - Class A

2.34 USD 0.13 (5.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNZI ha avuto una variazione del -5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.32 e ad un massimo di 2.58.

Segui le dinamiche di Banzai International Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNZI News

Intervallo Giornaliero
2.32 2.58
Intervallo Annuale
0.54 6.90
Chiusura Precedente
2.47
Apertura
2.53
Bid
2.34
Ask
2.64
Minimo
2.32
Massimo
2.58
Volume
736
Variazione giornaliera
-5.26%
Variazione Mensile
-28.22%
Variazione Semestrale
110.81%
Variazione Annuale
-50.21%
21 settembre, domenica