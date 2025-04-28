Valute / BNZI
BNZI: Banzai International Inc - Class A
2.34 USD 0.13 (5.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNZI ha avuto una variazione del -5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.32 e ad un massimo di 2.58.
Segui le dinamiche di Banzai International Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.32 2.58
Intervallo Annuale
0.54 6.90
- Chiusura Precedente
- 2.47
- Apertura
- 2.53
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.32
- Massimo
- 2.58
- Volume
- 736
- Variazione giornaliera
- -5.26%
- Variazione Mensile
- -28.22%
- Variazione Semestrale
- 110.81%
- Variazione Annuale
- -50.21%
21 settembre, domenica