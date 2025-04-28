货币 / BNZI
BNZI: Banzai International Inc - Class A
2.13 USD 0.01 (0.47%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNZI汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点2.10和高点2.25进行交易。
关注Banzai International Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNZI新闻
- Banzai pays down $10.7 million in debt year to date
- Banzai Q2 2025 presentation highlights 205% revenue surge and margin expansion
- Banzai appoints Matt McCurdy as VP of sales to lead growth strategy
- Integral Ad Science (IAS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Clear Channel Outdoor (CCO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Banzai International appoints Dean Ditto as new CFO
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Banzai announces 1-for-10 reverse stock split effective July 8
- Banzai secures $11 million debt facility to fund growth initiatives
- Banzai to Present at the Singular Research Summer Solstice Conference on June 18, 2025
- # Banzai appoints Michael Kurtzman as chief revenue officer
- Nvidia To Rally Around 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Banzai International (NASDAQ:BNZI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Banzai Q1 2025 presentation: 213% revenue growth as AI strategy accelerates
- Earnings call transcript: Banzai International sees 213% revenue growth in Q1 2025
- Banzai Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
日范围
2.10 2.25
年范围
0.54 6.90
- 前一天收盘价
- 2.12
- 开盘价
- 2.11
- 卖价
- 2.13
- 买价
- 2.43
- 最低价
- 2.10
- 最高价
- 2.25
- 交易量
- 272
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -34.66%
- 6个月变化
- 91.89%
- 年变化
- -54.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值