AUTL: Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares
1.27 USD 0.05 (3.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AUTL de hoy ha cambiado un -3.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.26, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AUTL News
- Earnings call transcript: Autolus surprises with Q2 2025 earnings beat
- Autolus reports $20.9 million in Q2 2025 AUCATZYL revenue
- Autolus Therapeutics: Expanding Reach Of CD19 Therapy, But Far From Profitable (AUTL)
- Autolus Therapeutics plc (AUTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Autolus Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- European Commission approves Autolus’ cell therapy for adult leukemia
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- obe-cel shows durable remission in r/r B-ALL patients at 3-year mark
- Autolus Therapeutics Presents Long-Term Follow Up from the FELIX Study Demonstrating Obe-Cel’s Potential for Long-Term Remission in R/R B-ALL at the 2025 European Hematology Association (EHA) Congress
- Autolus at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on Alcatsol Launch
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Autolus shares surge 77% following InvestingPro’s April Fair Value signal
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Autolus Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- EMA committee endorses Autolus’ leukemia therapy obe-cel
- Autolus Therapeutics Presents Clinical Data Updates at the 2025 European Hematology Association (EHA) Congress
- Autolus Therapeutics: Beaten Down, Cash Rich, Poised To Launch A CAR-T Cell Therapy (NASDAQ:AUTL)
Rango diario
1.26 1.35
Rango anual
1.11 5.01
- Cierres anteriores
- 1.32
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.26
- High
- 1.35
- Volumen
- 2.932 K
- Cambio diario
- -3.79%
- Cambio mensual
- -14.19%
- Cambio a 6 meses
- -21.60%
- Cambio anual
- -64.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B