AUTL: Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares
1.32 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUTL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.30, а максимальная — 1.37.
Следите за динамикой Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUTL
- Earnings call transcript: Autolus surprises with Q2 2025 earnings beat
- Autolus reports $20.9 million in Q2 2025 AUCATZYL revenue
- Autolus Therapeutics: Expanding Reach Of CD19 Therapy, But Far From Profitable (AUTL)
- Autolus Therapeutics plc (AUTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Autolus Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- European Commission approves Autolus’ cell therapy for adult leukemia
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- obe-cel shows durable remission in r/r B-ALL patients at 3-year mark
- Autolus Therapeutics Presents Long-Term Follow Up from the FELIX Study Demonstrating Obe-Cel’s Potential for Long-Term Remission in R/R B-ALL at the 2025 European Hematology Association (EHA) Congress
- Autolus Therapeutics Presents Long-Term Follow Up from the FELIX Study Demonstrating Obe-Cel’s Potential for Long-Term Remission in R/R B-ALL at the 2025 European Hematology Association (EHA) Con
- Autolus at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on Alcatsol Launch
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Autolus shares surge 77% following InvestingPro’s April Fair Value signal
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Autolus Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- EMA committee endorses Autolus’ leukemia therapy obe-cel
- Autolus Therapeutics Presents Clinical Data Updates at the 2025 European Hematology Association (EHA) Congress
- Autolus Therapeutics: Beaten Down, Cash Rich, Poised To Launch A CAR-T Cell Therapy (NASDAQ:AUTL)
Дневной диапазон
1.30 1.37
Годовой диапазон
1.11 5.01
- Предыдущее закрытие
- 1.32
- Open
- 1.33
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.30
- High
- 1.37
- Объем
- 4.985 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -10.81%
- 6-месячное изменение
- -18.52%
- Годовое изменение
- -63.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.