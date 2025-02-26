CotizacionesSecciones
AGFY: Agrify Corporation

47.12 USD 1.24 (2.70%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AGFY de hoy ha cambiado un 2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.00, mientras que el máximo ha alcanzado 48.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Agrify Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGFY News

Rango diario
41.00 48.84
Rango anual
2.71 84.44
Cierres anteriores
45.88
Open
45.00
Bid
47.12
Ask
47.42
Low
41.00
High
48.84
Volumen
204
Cambio diario
2.70%
Cambio mensual
94.07%
Cambio a 6 meses
149.31%
Cambio anual
1208.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B