AGFY: Agrify Corporation
47.12 USD 1.24 (2.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGFY hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.00 bis zu einem Hoch von 48.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agrify Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.00 48.84
Jahresspanne
2.71 84.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.88
- Eröffnung
- 45.00
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Tief
- 41.00
- Hoch
- 48.84
- Volumen
- 204
- Tagesänderung
- 2.70%
- Monatsänderung
- 94.07%
- 6-Monatsänderung
- 149.31%
- Jahresänderung
- 1208.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K