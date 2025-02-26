КотировкиРазделы
Валюты / AGFY
Назад в Рынок акций США

AGFY: Agrify Corporation

47.12 USD 1.24 (2.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGFY за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.00, а максимальная — 48.84.

Следите за динамикой Agrify Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AGFY

Дневной диапазон
41.00 48.84
Годовой диапазон
2.71 84.44
Предыдущее закрытие
45.88
Open
45.00
Bid
47.12
Ask
47.42
Low
41.00
High
48.84
Объем
204
Дневное изменение
2.70%
Месячное изменение
94.07%
6-месячное изменение
149.31%
Годовое изменение
1208.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.