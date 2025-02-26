Валюты / AGFY
AGFY: Agrify Corporation
47.12 USD 1.24 (2.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGFY за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.00, а максимальная — 48.84.
Следите за динамикой Agrify Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.00 48.84
Годовой диапазон
2.71 84.44
- Предыдущее закрытие
- 45.88
- Open
- 45.00
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Low
- 41.00
- High
- 48.84
- Объем
- 204
- Дневное изменение
- 2.70%
- Месячное изменение
- 94.07%
- 6-месячное изменение
- 149.31%
- Годовое изменение
- 1208.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.