Курс AGFY за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.00, а максимальная — 48.84.

Следите за динамикой Agrify Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.