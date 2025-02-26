Moedas / AGFY
AGFY: Agrify Corporation
47.12 USD 1.24 (2.70%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGFY para hoje mudou para 2.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.00 e o mais alto foi 48.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Agrify Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.00 48.84
Faixa anual
2.71 84.44
- Fechamento anterior
- 45.88
- Open
- 45.00
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Low
- 41.00
- High
- 48.84
- Volume
- 204
- Mudança diária
- 2.70%
- Mudança mensal
- 94.07%
- Mudança de 6 meses
- 149.31%
- Mudança anual
- 1208.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh