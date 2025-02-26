CotationsSections
Devises / AGFY
Retour à Actions

AGFY: Agrify Corporation

47.12 USD 1.24 (2.70%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGFY a changé de 2.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.00 et à un maximum de 48.84.

Suivez la dynamique Agrify Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGFY Nouvelles

Range quotidien
41.00 48.84
Range Annuel
2.71 84.44
Clôture Précédente
45.88
Ouverture
45.00
Bid
47.12
Ask
47.42
Plus Bas
41.00
Plus Haut
48.84
Volume
204
Changement quotidien
2.70%
Changement Mensuel
94.07%
Changement à 6 Mois
149.31%
Changement Annuel
1208.89%
20 septembre, samedi