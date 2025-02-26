通貨 / AGFY
AGFY: Agrify Corporation
47.12 USD 1.24 (2.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGFYの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり41.00の安値と48.84の高値で取引されました。
Agrify Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
41.00 48.84
1年のレンジ
2.71 84.44
- 以前の終値
- 45.88
- 始値
- 45.00
- 買値
- 47.12
- 買値
- 47.42
- 安値
- 41.00
- 高値
- 48.84
- 出来高
- 204
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- 94.07%
- 6ヶ月の変化
- 149.31%
- 1年の変化
- 1208.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K