通貨 / AGFY
AGFY: Agrify Corporation

47.12 USD 1.24 (2.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGFYの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり41.00の安値と48.84の高値で取引されました。

Agrify Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
41.00 48.84
1年のレンジ
2.71 84.44
以前の終値
45.88
始値
45.00
買値
47.12
買値
47.42
安値
41.00
高値
48.84
出来高
204
1日の変化
2.70%
1ヶ月の変化
94.07%
6ヶ月の変化
149.31%
1年の変化
1208.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K