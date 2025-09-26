- Panorámica
AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF
El tipo de cambio de AFSM de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.44, mientras que el máximo ha alcanzado 32.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Active Factor Small Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AFSM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AFSM hoy?
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) se evalúa hoy en 32.57. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 32.66 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AFSM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Active Factor Small Cap ETF?
First Trust Active Factor Small Cap ETF se evalúa actualmente en 32.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.46% y USD. Monitoree los movimientos de AFSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AFSM?
Puede comprar acciones de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) al precio actual de 32.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.57 o 32.87, mientras que 11 y 0.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AFSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AFSM?
Invertir en First Trust Active Factor Small Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.41 - 33.52 y el precio actual 32.57. Muchos comparan 1.94% y 16.36% antes de colocar órdenes en 32.57 o 32.87. Estudie los cambios diarios de precios de AFSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Active Factor Small Cap ETF?
El precio más alto de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) en el último año ha sido 33.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.41 - 33.52, una comparación con 32.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Active Factor Small Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Active Factor Small Cap ETF?
El precio más bajo de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) para el año ha sido 24.41. La comparación con los actuales 32.57 y 24.41 - 33.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AFSM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AFSM?
En el pasado, First Trust Active Factor Small Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.66 y 7.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.66
- Open
- 32.44
- Bid
- 32.57
- Ask
- 32.87
- Low
- 32.44
- High
- 32.58
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 1.94%
- Cambio a 6 meses
- 16.36%
- Cambio anual
- 7.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8