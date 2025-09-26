クォートセクション
通貨 / AFSM
AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF

32.57 USD 0.09 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFSMの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり32.44の安値と32.58の高値で取引されました。

First Trust Active Factor Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFSM News

よくあるご質問

AFSM株の現在の価格は？

First Trust Active Factor Small Cap ETFの株価は本日32.57です。-0.28%内で取引され、前日の終値は32.66、取引量は11に達しました。AFSMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Active Factor Small Cap ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Active Factor Small Cap ETFの現在の価格は32.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.46%やUSDにも注目します。AFSMの動きはライブチャートで確認できます。

AFSM株を買う方法は？

First Trust Active Factor Small Cap ETFの株は現在32.57で購入可能です。注文は通常32.57または32.87付近で行われ、11や0.40%が市場の動きを示します。AFSMの最新情報はライブチャートで確認できます。

AFSM株に投資する方法は？

First Trust Active Factor Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅24.41 - 33.52と現在の32.57を考慮します。注文は多くの場合32.57や32.87で行われる前に、1.94%や16.36%と比較されます。AFSMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Active Factor Small Cap ETFの株の最高値は？

First Trust Active Factor Small Cap ETFの過去1年の最高値は33.52でした。24.41 - 33.52内で株価は大きく変動し、32.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Active Factor Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Active Factor Small Cap ETFの株の最低値は？

First Trust Active Factor Small Cap ETF(AFSM)の年間最安値は24.41でした。現在の32.57や24.41 - 33.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AFSMの動きはライブチャートで確認できます。

AFSMの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Active Factor Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.66、7.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.44 32.58
1年のレンジ
24.41 33.52
以前の終値
32.66
始値
32.44
買値
32.57
買値
32.87
安値
32.44
高値
32.58
出来高
11
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
1.94%
6ヶ月の変化
16.36%
1年の変化
7.46%
