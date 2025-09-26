报价部分
AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF

32.66 USD 0.15 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AFSM汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.91进行交易。

关注First Trust Active Factor Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

AFSM新闻

常见问题解答

AFSM股票今天的价格是多少？

First Trust Active Factor Small Cap ETF股票今天的定价为32.66。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为32.81，交易量达到7。AFSM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Active Factor Small Cap ETF股票是否支付股息？

First Trust Active Factor Small Cap ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.75%和USD。实时查看图表以跟踪AFSM走势。

如何购买AFSM股票？

您可以以32.66的当前价格购买First Trust Active Factor Small Cap ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而7和-0.76%显示市场活动。立即关注AFSM的实时图表更新。

如何投资AFSM股票？

投资First Trust Active Factor Small Cap ETF需要考虑年度范围24.41 - 33.52和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较2.22%和。实时查看AFSM价格图表，了解每日变化。

First Trust Active Factor Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Active Factor Small Cap ETF的最高价格是33.52。在24.41 - 33.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Active Factor Small Cap ETF的绩效。

First Trust Active Factor Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Active Factor Small Cap ETF（AFSM）的最低价格为24.41。将其与当前的32.66和24.41 - 33.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFSM股票是什么时候拆分的？

First Trust Active Factor Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.81和7.75%中可见。

日范围
32.66 32.91
年范围
24.41 33.52
前一天收盘价
32.81
开盘价
32.91
卖价
32.66
买价
32.96
最低价
32.66
最高价
32.91
交易量
7
日变化
-0.46%
月变化
2.22%
6个月变化
16.68%
年变化
7.75%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8