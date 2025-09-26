AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF
今日AFSM汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.91进行交易。
关注First Trust Active Factor Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AFSM新闻
常见问题解答
AFSM股票今天的价格是多少？
First Trust Active Factor Small Cap ETF股票今天的定价为32.66。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为32.81，交易量达到7。AFSM的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Active Factor Small Cap ETF股票是否支付股息？
First Trust Active Factor Small Cap ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.75%和USD。实时查看图表以跟踪AFSM走势。
如何购买AFSM股票？
您可以以32.66的当前价格购买First Trust Active Factor Small Cap ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而7和-0.76%显示市场活动。立即关注AFSM的实时图表更新。
如何投资AFSM股票？
投资First Trust Active Factor Small Cap ETF需要考虑年度范围24.41 - 33.52和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较2.22%和。实时查看AFSM价格图表，了解每日变化。
First Trust Active Factor Small Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Active Factor Small Cap ETF的最高价格是33.52。在24.41 - 33.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Active Factor Small Cap ETF的绩效。
First Trust Active Factor Small Cap ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Active Factor Small Cap ETF（AFSM）的最低价格为24.41。将其与当前的32.66和24.41 - 33.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AFSM股票是什么时候拆分的？
First Trust Active Factor Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.81和7.75%中可见。
