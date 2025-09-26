- Visão do mercado
AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF
A taxa do AFSM para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.44 e o mais alto foi 32.58.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Active Factor Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFSM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AFSM hoje?
Hoje First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) está avaliado em 32.52. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 32.66, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AFSM em tempo real.
As ações de First Trust Active Factor Small Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Active Factor Small Cap ETF está avaliado em 32.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.29% e USD. Monitore os movimentos de AFSM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AFSM?
Você pode comprar ações de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) pelo preço atual 32.52. Ordens geralmente são executadas perto de 32.52 ou 32.82, enquanto 13 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AFSM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AFSM?
Investir em First Trust Active Factor Small Cap ETF envolve considerar a faixa anual 24.41 - 33.52 e o preço atual 32.52. Muitos comparam 1.78% e 16.18% antes de enviar ordens em 32.52 ou 32.82. Estude as mudanças diárias de preço de AFSM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Active Factor Small Cap ETF?
O maior preço de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) no último ano foi 33.52. As ações oscilaram bastante dentro de 24.41 - 33.52, e a comparação com 32.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Active Factor Small Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Active Factor Small Cap ETF?
O menor preço de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) no ano foi 24.41. A comparação com o preço atual 32.52 e 24.41 - 33.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AFSM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AFSM?
No passado First Trust Active Factor Small Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.66 e 7.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.66
- Open
- 32.44
- Bid
- 32.52
- Ask
- 32.82
- Low
- 32.44
- High
- 32.58
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 16.18%
- Mudança anual
- 7.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8