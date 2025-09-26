CotationsSections
Devises / AFSM
Retour à Actions

AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF

32.66 USD 0.15 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFSM a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.66 et à un maximum de 32.91.

Suivez la dynamique First Trust Active Factor Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFSM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AFSM aujourd'hui ?

L'action First Trust Active Factor Small Cap ETF est cotée à 32.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 32.81 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de AFSM présente ces mises à jour.

L'action First Trust Active Factor Small Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Active Factor Small Cap ETF est actuellement valorisé à 32.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AFSM.

Comment acheter des actions AFSM ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Active Factor Small Cap ETF au cours actuel de 32.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.66 ou de 32.96, le 7 et le -0.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AFSM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AFSM ?

Investir dans First Trust Active Factor Small Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.41 - 33.52 et le prix actuel 32.66. Beaucoup comparent 2.22% et 16.68% avant de passer des ordres à 32.66 ou 32.96. Consultez le graphique du cours de AFSM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Active Factor Small Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Active Factor Small Cap ETF l'année dernière était 33.52. Au cours de 24.41 - 33.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Active Factor Small Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Active Factor Small Cap ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) sur l'année a été 24.41. Sa comparaison avec 32.66 et 24.41 - 33.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AFSM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AFSM a-t-elle été divisée ?

First Trust Active Factor Small Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.81 et 7.75% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.66 32.91
Range Annuel
24.41 33.52
Clôture Précédente
32.81
Ouverture
32.91
Bid
32.66
Ask
32.96
Plus Bas
32.66
Plus Haut
32.91
Volume
7
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
2.22%
Changement à 6 Mois
16.68%
Changement Annuel
7.75%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8