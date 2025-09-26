KurseKategorien
Währungen / AFSM
Zurück zum Aktien

AFSM: First Trust Active Factor Small Cap ETF

32.52 USD 0.14 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFSM hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.44 bis zu einem Hoch von 32.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Active Factor Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFSM News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AFSM heute?

Die Aktie von First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) notiert heute bei 32.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.66 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von AFSM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AFSM Dividenden?

First Trust Active Factor Small Cap ETF wird derzeit mit 32.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AFSM zu verfolgen.

Wie kaufe ich AFSM-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) zum aktuellen Kurs von 32.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.52 oder 32.82 platziert, während 13 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AFSM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AFSM-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust Active Factor Small Cap ETF müssen die jährliche Spanne 24.41 - 33.52 und der aktuelle Kurs 32.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 16.18%, bevor sie Orders zu 32.52 oder 32.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AFSM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Active Factor Small Cap ETF?

Der höchste Kurs von First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) im vergangenen Jahr lag bei 33.52. Innerhalb von 24.41 - 33.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Active Factor Small Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Active Factor Small Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) im Laufe des Jahres betrug 24.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.52 und der Spanne 24.41 - 33.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AFSM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AFSM statt?

First Trust Active Factor Small Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.66 und 7.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.44 32.58
Jahresspanne
24.41 33.52
Vorheriger Schlusskurs
32.66
Eröffnung
32.44
Bid
32.52
Ask
32.82
Tief
32.44
Hoch
32.58
Volumen
13
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
1.78%
6-Monatsänderung
16.18%
Jahresänderung
7.29%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8