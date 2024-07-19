SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Compass MT5
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3 comentarios
Fiabilidad
205 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 261
Transacciones Rentables:
740 (58.68%)
Transacciones Irrentables:
521 (41.32%)
Mejor transacción:
96.67 USD
Peor transacción:
-116.00 USD
Beneficio Bruto:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (799.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
799.00 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
69.67%
Carga máxima del depósito:
8.18%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
627 (49.72%)
Transacciones Cortas:
634 (50.28%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
36.06 USD
Pérdidas medias:
-49.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-499.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-499.41 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.28%
Pronóstico anual:
-3.40%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.29 USD
Máxima:
2 902.44 USD (49.05%)
Reducción relativa:
De balance:
49.05% (2 903.26 USD)
De fondos:
6.34% (196.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.67 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +799.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -499.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
otros 42...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Negociación manual de cuatro estrategias en plazos de H4 a semanal.

1. No utilizo promedios, martingala, cuadrícula, reventa, etc.

2. SL y TP se establecen en cada operación

3. Riesgo por operación del 1% al 3%

4. El comercio se lleva a cabo por todos los pares principales (hay 28 de ellos), + GOLD (XAUUSD)


Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)

Apalancamiento recomendado: 1:500



Cómo suscribirse a una señal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Evaluación media:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Compass MT5
35 USD al mes
42%
0
0
USD
3K
USD
205
7%
1 261
58%
70%
1.03
0.71
USD
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.