Total de Trades:
1 261
Transacciones Rentables:
740 (58.68%)
Transacciones Irrentables:
521 (41.32%)
Mejor transacción:
96.67 USD
Peor transacción:
-116.00 USD
Beneficio Bruto:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (799.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
799.00 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
69.67%
Carga máxima del depósito:
8.18%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
627 (49.72%)
Transacciones Cortas:
634 (50.28%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
36.06 USD
Pérdidas medias:
-49.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-499.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-499.41 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.28%
Pronóstico anual:
-3.40%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.29 USD
Máxima:
2 902.44 USD (49.05%)
Reducción relativa:
De balance:
49.05% (2 903.26 USD)
De fondos:
6.34% (196.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|120
|EURAUD
|93
|AUDNZD
|90
|EURUSD
|82
|USDCAD
|79
|GBPJPY
|74
|EURGBP
|67
|GBPAUD
|62
|NZDUSD
|43
|EURCAD
|39
|XAUUSD
|38
|EURNZD
|35
|AUDJPY
|31
|NZDJPY
|30
|CHFJPY
|30
|AUDCHF
|29
|NZDCHF
|28
|AUDUSD
|28
|CADCHF
|28
|GBPNZD
|28
|EURJPY
|27
|CADJPY
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|GBPCAD
|21
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|13
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|567
|EURAUD
|828
|AUDNZD
|-562
|EURUSD
|153
|USDCAD
|-155
|GBPJPY
|174
|EURGBP
|165
|GBPAUD
|76
|NZDUSD
|543
|EURCAD
|193
|XAUUSD
|-48
|EURNZD
|-63
|AUDJPY
|32
|NZDJPY
|-139
|CHFJPY
|-229
|AUDCHF
|-110
|NZDCHF
|-243
|AUDUSD
|279
|CADCHF
|-300
|GBPNZD
|376
|EURJPY
|208
|CADJPY
|-58
|USDCHF
|38
|GBPUSD
|-562
|USDJPY
|76
|NZDCAD
|-16
|GBPCAD
|-20
|GBPCHF
|145
|EURCHF
|-457
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|-36
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|8.5K
|EURAUD
|27K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|916
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|118
|GBPAUD
|4.2K
|NZDUSD
|4.3K
|EURCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-3.8K
|EURNZD
|-5K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|815
|CHFJPY
|-5.4K
|AUDCHF
|-811
|NZDCHF
|-2K
|AUDUSD
|3.5K
|CADCHF
|-277
|GBPNZD
|13K
|EURJPY
|7.2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|-8.4K
|USDJPY
|-170
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCAD
|-727
|GBPCHF
|308
|EURCHF
|-4.9K
|XAGUSD
|196
|BTCUSD
|-120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +96.67 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +799.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -499.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.75 × 4
|
Alpari-MT5
|0.77 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 1261
|
ICMarkets-MT5-4
|1.25 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.60 × 304
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.68 × 476
|
GoMarkets-Live
|1.78 × 315
|
ICMarketsSC-MT5
|1.86 × 12025
|
Tickmill-Live
|1.96 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.10 × 8105
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.27 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|2.28 × 196
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.36 × 227
|
TickmillUK-Live
|2.74 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.93 × 3679
|
Axiory-Live
|2.93 × 98
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
FusionMarkets-Live
|3.13 × 836
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|3.41 × 17
otros 42...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Negociación manual de cuatro estrategias en plazos de H4 a semanal.
1. No utilizo promedios, martingala, cuadrícula, reventa, etc.
2. SL y TP se establecen en cada operación
3. Riesgo por operación del 1% al 3%
4. El comercio se lleva a cabo por todos los pares principales (hay 28 de ellos), + GOLD (XAUUSD)
Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)
Apalancamiento recomendado: 1:500
Cómo suscribirse a una señal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
42%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
205
7%
1 261
58%
70%
1.03
0.71
USD
USD
49%
1:500
Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach
Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro
march 2 2023 :
just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you