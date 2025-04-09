Divisas / AUDNZD
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar
1.12569 NZD 0.01027 (0.92%)
Sector: Divisa Básica: Australian Dollar Divisa de beneficio: New Zealand Dollar
El tipo de cambio de AUDNZD de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.11290 NZD por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 1.12655 NZD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs dólar neozelandés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AUDNZD News
- Australian Dollar Outlook: Price Action Levels on AUD/U
- AUD/NZD hits multi-month high after RBNZ's dovish 25 bps rate cut
- AUD/NZD retreats from multi-week top, flat lines around 1.0965 post-RBA rate decision
- Australian Dollar Price Action Setups: AUD/USD, AUD/NZD
- Antipodean holds not enough to turn around flows – BNY
- AUD/NZD inches higher to near 1.0900 as RBNZ maintains Official Cash Rate at 3.25%
- AUD/NZD climbs to near 1.0860 as RBA unexpectedly holds interest rates steady at 3.85%
- AUD/NZD slides back closer to 1.0800 after RBNZ’s widely expected 25 bps rate cut
- AUD/NZD declines to one-week low, around mid-1.0800s after RBA’s 25 bps rate cut decision
- AUD/NZD Price Analysis: Cross holds steady near 1.09 amid mixed momentum
- AUD/NZD price analysis: Cross struggles to hold gains amid mixed signals
- AUD/NZD price analysis: Aussie holds steady near 1.0900 despite overbought signals
- AUD/NZD price analysis: Aussie holds near 1.0900 as bullish tone persists
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie holds near 1.0900 as bullish momentum persists
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie extends gains near 1.0800 as bullish momentum builds
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie softens near 1.0800 as bearish tone gains traction
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie drifts near 1.0800 as bullish structure faces mixed signals
- AUD/NZD Price Analysis: Bullish momentum, buyers don't give up
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie stalls near 1.0800 as bearish pressure builds
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie pressured near mid-1.0800s as long-term trend weakens
- AUD/NZD Price Analysis: Bearish signals emerge ahead of Asia open
- AUD/NZD Price Analysis: Bearish signals deepen as Aussie struggles against Kiwi
- AUD/NZD Price Analysis: Pair remains under pressure below key moving averages
- AUD/NZD sticks to intraday gains around 1.0800 after RBNZ’s expected 25 bps rate cut
Rango diario
1.11290 1.12655
Rango anual
1.06502 1.12787
- Cierres anteriores
- 1.1154 2
- Open
- 1.1146 9
- Bid
- 1.1256 9
- Ask
- 1.1259 9
- Low
- 1.1129 0
- High
- 1.1265 5
- Volumen
- 28.574 K
- Cambio diario
- 0.92%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 2.47%
- Cambio anual
- 3.40%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%
22:45
NZD
- Act.
-
- Pronós.
- $-3.492 B
- Prev.
- $-3.941 B