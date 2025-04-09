Der Wechselkurs von AUDNZD hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.12057 NZD und einem Hoch von 1.12596 NZD pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Neuseeländischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.