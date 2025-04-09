KurseKategorien
Währungen / AUDNZD
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar

1.12570 NZD 0.00189 (0.17%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: New Zealand Dollar

Der Wechselkurs von AUDNZD hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.12057 NZD und einem Hoch von 1.12596 NZD pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Neuseeländischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.12057 1.12596
Jahresspanne
1.06502 1.12787
Vorheriger Schlusskurs
1.1238 1
Eröffnung
1.1205 7
Bid
1.1257 0
Ask
1.1260 0
Tief
1.1205 7
Hoch
1.1259 6
Volumen
46.786 K
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
1.51%
6-Monatsänderung
2.47%
Jahresänderung
3.40%
19 September, Freitag
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K