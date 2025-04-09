CotationsSections
Devises / AUDNZD
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar

1.12533 NZD 0.00152 (0.14%)
Secteur: Devise Base: Australian Dollar Devise de profit: New Zealand Dollar

Le taux de change de AUDNZD a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.12057 NZD et à un maximum de 1.12600 NZD pour 1 AUD.

Suivez la dynamique Dollar Australien vs. Dollar Néo-Zélandais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar Australien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Syna
William Brandon Autry
5 (1)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Deposit Multiplier
Yuri Tikhonov
Experts
Deposit Multiplier Advisor is a fully automated grid advisor with an information trading panel and simple setup. The strategy is to open an initial order on the market based on indicators based on overbought and oversold zones of the instrument. The Expert Advisor then multiplies the volume of one direction with a grid of pending orders with a set distance in points. When the set profit is reached, the basket of orders is closed and the cycle repeats. The lot size can be fixed or calculated as a
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
South East EA
Sugianto
5 (6)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Range quotidien
1.12057 1.12600
Range Annuel
1.06502 1.12787
Clôture Précédente
1.1238 1
Ouverture
1.1205 7
Bid
1.1253 3
Ask
1.1256 3
Plus Bas
1.1205 7
Plus Haut
1.1260 0
Volume
50.577 K
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
1.48%
Changement à 6 Mois
2.43%
Changement Annuel
3.37%
