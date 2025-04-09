Devises / AUDNZD
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar
1.12533 NZD 0.00152 (0.14%)
Secteur: Devise Base: Australian Dollar Devise de profit: New Zealand Dollar
Le taux de change de AUDNZD a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.12057 NZD et à un maximum de 1.12600 NZD pour 1 AUD.
Suivez la dynamique Dollar Australien vs. Dollar Néo-Zélandais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar Australien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AUDNZD Nouvelles
- Australian Dollar Outlook: Price Action Levels on AUD/U
- AUD/NZD hits multi-month high after RBNZ's dovish 25 bps rate cut
- AUD/NZD retreats from multi-week top, flat lines around 1.0965 post-RBA rate decision
- Australian Dollar Price Action Setups: AUD/USD, AUD/NZD
- Antipodean holds not enough to turn around flows – BNY
- AUD/NZD inches higher to near 1.0900 as RBNZ maintains Official Cash Rate at 3.25%
- AUD/NZD climbs to near 1.0860 as RBA unexpectedly holds interest rates steady at 3.85%
- AUD/NZD slides back closer to 1.0800 after RBNZ’s widely expected 25 bps rate cut
- AUD/NZD declines to one-week low, around mid-1.0800s after RBA’s 25 bps rate cut decision
- AUD/NZD Price Analysis: Cross holds steady near 1.09 amid mixed momentum
- AUD/NZD price analysis: Cross struggles to hold gains amid mixed signals
- AUD/NZD price analysis: Aussie holds steady near 1.0900 despite overbought signals
- AUD/NZD price analysis: Aussie holds near 1.0900 as bullish tone persists
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie holds near 1.0900 as bullish momentum persists
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie extends gains near 1.0800 as bullish momentum builds
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie softens near 1.0800 as bearish tone gains traction
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie drifts near 1.0800 as bullish structure faces mixed signals
- AUD/NZD Price Analysis: Bullish momentum, buyers don't give up
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie stalls near 1.0800 as bearish pressure builds
- AUD/NZD Price Analysis: Aussie pressured near mid-1.0800s as long-term trend weakens
- AUD/NZD Price Analysis: Bearish signals emerge ahead of Asia open
- AUD/NZD Price Analysis: Bearish signals deepen as Aussie struggles against Kiwi
- AUD/NZD Price Analysis: Pair remains under pressure below key moving averages
- AUD/NZD sticks to intraday gains around 1.0800 after RBNZ’s expected 25 bps rate cut
Range quotidien
1.12057 1.12600
Range Annuel
1.06502 1.12787
- Clôture Précédente
- 1.1238 1
- Ouverture
- 1.1205 7
- Bid
- 1.1253 3
- Ask
- 1.1256 3
- Plus Bas
- 1.1205 7
- Plus Haut
- 1.1260 0
- Volume
- 50.577 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 1.48%
- Changement à 6 Mois
- 2.43%
- Changement Annuel
- 3.37%
20 septembre, samedi