Deamonix Gold es un robot de negociación avanzado diseñado específicamente para el mercado del oro.
Está construido en torno a un sistema de decisión inteligente impulsado por IA en lugar de reglas fijas.

El robot se centra en comprender el comportamiento de los precios, no en perseguir movimientos aleatorios.
Analiza la estructura del mercado y la dinámica de las tendencias con gran precisión.

Deamonix Gold opera exclusivamente con oro debido a su comportamiento de precios único y repetible.
Esto permite al sistema de IA modelar el mercado con mayor precisión.

El núcleo del robot es un motor de análisis de tendencias multicapa.
Evalúa la tendencia principal, la dirección intermedia y el momento preciso de entrada.

A diferencia de los EA tradicionales, no se basa únicamente en indicadores estándar.
La lógica del aprendizaje automático se utiliza para filtrar las señales falsas y las tendencias débiles.

El sistema de IA se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.
Ajusta continuamente su ponderación interna basándose en la acción reciente de los precios.

La preservación del capital es un objetivo primordial.
Cada operación se calcula como un porcentaje controlado del saldo de la cuenta.

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el sistema.
La exposición se reduce durante los periodos de alta volatilidad.

Deamonix Gold está diseñado para proteger el capital antes de buscar beneficios.
Se prefieren las pérdidas controladas a la asunción de riesgos agresiva.

El robot incluye un filtro de noticias integrado.
Se evitan las operaciones durante las noticias económicas de gran impacto.

Esta característica ayuda a prevenir picos de precios impredecibles.
Especialmente durante anuncios importantes relacionados con el USD.

La frecuencia de las operaciones es intencionadamente moderada.
El robot prioriza la calidad sobre la cantidad.

Espera pacientemente a las configuraciones de alta probabilidad.
Incluso si eso significa permanecer inactivo durante largos períodos.

El motor de IA evalúa los resultados de operaciones anteriores.
Utiliza estos datos para refinar las decisiones futuras.

Deamonix Gold es más adecuado para operaciones swing y a medio plazo.
No está diseñado para estrategias de alta frecuencia o scalping.

Una de sus limitaciones es la actividad reducida en mercados laterales.
Cuando no hay tendencias claras, las oportunidades de negociación disminuyen.

Puede haber periodos en los que no se realice ninguna operación.
Esto puede no resultar atractivo para los operadores que buscan una acción constante.

Como cualquier sistema automatizado, pueden producirse caídas.
El rendimiento puede disminuir temporalmente en condiciones de mercado anormales.

El robot requiere disciplina y paciencia por parte del usuario.
No se recomiendan los cambios frecuentes de parámetros.

Deamonix Gold no promete beneficios irreales.
Su objetivo es un crecimiento estable y controlado a lo largo del tiempo.

Está diseñado para operadores que entienden el riesgo.
Y que ven la IA como una herramienta, no como una garantía.

Deamonix Gold representa un equilibrio entre poder y control.
Entre inteligencia avanzada y estricta disciplina de riesgo.

Es donde la inteligencia artificial se encuentra con el comercio de oro.
Con un claro enfoque en la precisión, la protección y la consistencia a largo plazo.

Saldo de la cuenta (USD) Tamaño de lote recomendado Notas
$100 0.01 Saldo operativo mínimo - mayor riesgo relativo
$200 0.01 Nivel de entrada más seguro con exposición limitada
$300 0.02 Riesgo y oportunidad equilibrados
$500 0.03 Configuración estable y conservadora
$1,000 0.05 Ideal para operaciones de bajo riesgo
$2,000 0.10 Rendimiento equilibrado
$3,000 0.15 Mejor tolerancia a la volatilidad
$5,000 0.25 Gestión profesional del capital
$10,000 0.50 Negociación estable a medio plazo
$20,000 1.00 Riesgo relativo muy bajo
$50,000 2.00 Adecuado para grandes cuentas
$100,000 4.00 Gestión de riesgos de tipo institucional


FREE
