Crash 500 Sniper Pro

🎯 CRASH 500 SNIPER PRO — Indicador de Señales de VENTA de Precisión

Deja de adivinar. Empieza a francotirar.

Crash 500 Sniper Pro es un indicador de señales de VENTA de grado profesional diseñado exclusivamente para el índice Crash 500. Construido sobre un algoritmo propietario de confluencia de 6 factores, identifica zonas de alta probabilidad de crash antes de que ocurran — dándote la ventaja para entrar en ventas con confianza.

POR QUÉ LOS TRADERS ELIGEN SNIPER PRO

El Problema: La mayoría de los traders entran en ventas de Crash 500 demasiado pronto o demasiado tarde. Se basan en la intuición, indicadores únicos o señales retrasadas — y son sacados por stop loss cuando el mercado sube bruscamente en su contra.

La Solución: Sniper Pro utiliza detección de confluencia multifactorial para filtrar configuraciones débiles. Solo genera señales cuando múltiples condiciones del mercado se alinean — extremos de RSI, cambios de momentum, posicionamiento de tendencia, anomalías de volumen y patrones de acción del precio — todo calculado en tiempo real.

¿El resultado? Menos señales. Mayor precisión. Mejores entradas.

🔥 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

📊 SISTEMA DE SEÑALES INTELIGENTE

  • Detección de Señales de 3 Niveles: Zona de Aproximación → Señal de Venta → Venta Fuerte
  • Medidor de Fuerza en Tiempo Real: Ve exactamente qué tan fuerte es cada configuración (0-100%)
  • Alertas de Advertencia Temprana: Recibe notificaciones cuando el precio se acerca a la zona de venta — antes de que se active la señal

🎨 PANEL PROFESIONAL

  • Panel limpio y moderno que muestra el estado de la señal de un vistazo
  • Barra de fuerza codificada por colores muestra la calidad de la configuración
  • Diseño no intrusivo mantiene tu gráfico limpio

🔔 SISTEMA COMPLETO DE ALERTAS

  • Alertas emergentes
  • Notificaciones de sonido
  • Notificaciones push móviles
  • Opción de alertar solo en señales FUERTES

📈 ESTADOS DE SEÑAL EXPLICADOS

Estado Significado
ESPERANDO No se detectó configuración — mantén la paciencia
🟡 APROXIMÁNDOSE El precio entra en zona potencial de venta — prepárate
🟠 SEÑAL DE VENTA Condiciones de confluencia cumplidas — entrada válida
🔴 VENTA FUERTE Confluencia máxima — configuración de mayor probabilidad
🟢 SOBREVENDIDO Mercado extendido a la baja — evita nuevas ventas

⚙️ CONFIGURACIÓN OPTIMIZADA

Sniper Pro viene preconfigurado con parámetros optimizados para Crash 500. Simplemente adjúntalo a tu gráfico y comienza a recibir señales inmediatamente.

Opciones Personalizables:

  • Posición y colores del panel
  • Preferencias de alertas (activa/desactiva cada tipo)
  • Modo de alerta solo para señales fuertes
  • Alertas de zona de aproximación

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

  • Restricción de Símbolo: Este indicador está licenciado exclusivamente para el índice Crash 500. No funcionará en otros símbolos.
  • Marco Temporal: Optimizado para M1 pero compatible con todos los marcos temporales
  • Broker: Funciona con Deriv.

🚀 OBTÉN TU VENTAJA AHORA

Únete a los traders que dejaron de apostar y empezaron a francotirar sus entradas en Crash 500.

Crash 500 Sniper ProEntradas precisas. Menos pérdidas. Más confianza.


