Gold Volatility EA
- Asesores Expertos
- Collins Ochieng Otieno
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del producto
Gold Volatility Breakout EA es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Opera con rupturas de alta volatilidad utilizando una combinación basada en indicadores de ATR (Average True Range) y RSI (Relative Strength Index).
El EA tiene como objetivo capturar fuertes movimientos de precios, evitando al mismo tiempo las condiciones de mercado sobreextendidas, por lo que es adecuado para los operadores que desean una ejecución disciplinada, basada en reglas y sin trading emocional.
Principales ventajas
Diseñado para la volatilidad del oro
El oro es conocido por sus fuertes movimientos de precios. Este EA está optimizado para XAUUSD y aprovecha la volatilidad en lugar de luchar contra ella.
Operaciones objetivas y sin emociones
Todas las operaciones se basan en indicadores matemáticos (ATR y RSI), eliminando decisiones emocionales como el miedo o la codicia.
Detección inteligente de rupturas
El EA sólo entra en las operaciones cuando el precio rompe más allá de un rango ajustado a la volatilidad, reduciendo las señales falsas en los mercados que van.
Gestión del riesgo integrada
Cada operación se abre con un Stop Loss y un Take Profit predefinidos, lo que garantiza un riesgo y una consistencia controlados.
Ejecución consciente del diferencial
El EA lee el diferencial actual antes de operar, lo que ayuda a evitar entradas erróneas en condiciones de mercado desfavorables.
Seguimiento en tiempo real
Incluye:
-
Registro en tiempo real de ATR, RSI, spread y beneficio flotante.
-
Alertas y notificaciones sonoras cuando se abren operaciones
Ligero y estable
Funciona eficientemente en MT5 con un uso mínimo de recursos, adecuado para VPS o trading local.
Características principales
-
Opera en el marco temporal M15
-
Utiliza la lógica de ruptura de volatilidad basada en ATR
-
El filtro RSI impide comprar en niveles de sobrecompra o vender en niveles de sobreventa
-
Una operación por símbolo a la vez (evita la sobreexposición)
-
Ejecución automática de compra y venta
-
Admite la personalización manual de los parámetros
Parámetros de entrada (configuración del usuario)
🔧 Parámetros de negociación
-
Lotes
Controla el tamaño de la operación para cada posición.
-
StopLossPips
Distancia (en puntos) para Stop Loss para limitar pérdidas potenciales.
-
TakeProfitPips
Distancia (en puntos) para Take Profit para bloquear las ganancias.
📊 Volatilidad y Configuración del Indicador
-
ATRPeriod
Periodo utilizado para calcular la volatilidad del mercado.
-
VolatilityMult
Multiplicador aplicado al ATR para definir la fuerza de ruptura.
-
RSIPeriod
Periodo utilizado para calcular los valores del RSI.
-
OverBought
Nivel del RSI por encima del cual se bloquean las operaciones de compra.
-
Sobreventa
Nivel del RSI por debajo del cual se bloquean las operaciones de venta.
Para quién es mejor este EA
✔ Operadores centrados en el Oro (XAUUSD)
✔ Operadores que prefieren estrategias sistemáticas basadas en reglas
✔ Usuarios que buscan oportunidades de ruptura de volatilidad
✔ Operadores principiantes y avanzados que quieren automatización con control
"Operar implica riesgo y los resultados pueden variar en función de las condiciones y la configuración del mercado."