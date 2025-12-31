Gold Volatility EA

Descripción del producto

Gold Volatility Breakout EA es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Opera con rupturas de alta volatilidad utilizando una combinación basada en indicadores de ATR (Average True Range) y RSI (Relative Strength Index).

El EA tiene como objetivo capturar fuertes movimientos de precios, evitando al mismo tiempo las condiciones de mercado sobreextendidas, por lo que es adecuado para los operadores que desean una ejecución disciplinada, basada en reglas y sin trading emocional.

Principales ventajas

Diseñado para la volatilidad del oro

El oro es conocido por sus fuertes movimientos de precios. Este EA está optimizado para XAUUSD y aprovecha la volatilidad en lugar de luchar contra ella.

Operaciones objetivas y sin emociones

Todas las operaciones se basan en indicadores matemáticos (ATR y RSI), eliminando decisiones emocionales como el miedo o la codicia.

Detección inteligente de rupturas

El EA sólo entra en las operaciones cuando el precio rompe más allá de un rango ajustado a la volatilidad, reduciendo las señales falsas en los mercados que van.

Gestión del riesgo integrada

Cada operación se abre con un Stop Loss y un Take Profit predefinidos, lo que garantiza un riesgo y una consistencia controlados.

Ejecución consciente del diferencial

El EA lee el diferencial actual antes de operar, lo que ayuda a evitar entradas erróneas en condiciones de mercado desfavorables.

Seguimiento en tiempo real

Incluye:

Registro en tiempo real de ATR, RSI, spread y beneficio flotante.

Alertas y notificaciones sonoras cuando se abren operaciones

Ligero y estable

Funciona eficientemente en MT5 con un uso mínimo de recursos, adecuado para VPS o trading local.

Características principales

Opera en el marco temporal M15

Utiliza la lógica de ruptura de volatilidad basada en ATR

El filtro RSI impide comprar en niveles de sobrecompra o vender en niveles de sobreventa

Una operación por símbolo a la vez (evita la sobreexposición)

Ejecución automática de compra y venta

Admite la personalización manual de los parámetros

Parámetros de entrada (configuración del usuario)

🔧 Parámetros de negociación

Lotes

Controla el tamaño de la operación para cada posición.

StopLossPips

Distancia (en puntos) para Stop Loss para limitar pérdidas potenciales.

TakeProfitPips

Distancia (en puntos) para Take Profit para bloquear las ganancias.

📊 Volatilidad y Configuración del Indicador

ATRPeriod

Periodo utilizado para calcular la volatilidad del mercado.

VolatilityMult

Multiplicador aplicado al ATR para definir la fuerza de ruptura.

RSIPeriod

Periodo utilizado para calcular los valores del RSI.

OverBought

Nivel del RSI por encima del cual se bloquean las operaciones de compra.

Sobreventa

Nivel del RSI por debajo del cual se bloquean las operaciones de venta.

Para quién es mejor este EA

✔ Operadores centrados en el Oro (XAUUSD)

✔ Operadores que prefieren estrategias sistemáticas basadas en reglas

✔ Usuarios que buscan oportunidades de ruptura de volatilidad

✔ Operadores principiantes y avanzados que quieren automatización con control

"Operar implica riesgo y los resultados pueden variar en función de las condiciones y la configuración del mercado."