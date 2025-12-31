Gold Volatility EA

Produktübersicht

Gold Volatility Breakout EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Es handelt mit hochvolatilen Ausbrüchen unter Verwendung einer indikatorbasierten Kombination aus ATR (Average True Range) und RSI (Relative Strength Index).

Der EA zielt darauf ab, starke Kursbewegungen zu erfassen und gleichzeitig überzogene Marktbedingungen zu vermeiden, wodurch er sich für Händler eignet, die eine disziplinierte, regelbasierte Ausführung ohne emotionales Handeln wünschen.

Wichtigste Vorteile

Entwickelt für die Volatilität von Gold

Gold ist für starke Preisschwankungen bekannt. Dieser EA ist für XAUUSD optimiert und nutzt die Volatilität, anstatt sie zu bekämpfen.

Objektives & emotionsfreies Handeln

Alle Trades basieren auf mathematischen Indikatoren (ATR & RSI), wodurch emotionale Entscheidungen wie Angst oder Gier ausgeschlossen werden.

Intelligente Erkennung von Ausbrüchen

Der EA geht nur dann in den Handel ein, wenn der Preis über eine volatilitätsangepasste Spanne hinaus ausbricht, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten reduziert werden.

Eingebautes Risikomanagement

Jeder Handel wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit eröffnet, um ein kontrolliertes Risiko und Konsistenz zu gewährleisten.

Spread-bewusste Ausführung

Der EA liest den aktuellen Spread vor dem Handel und hilft so, schlechte Einstiege während ungünstiger Marktbedingungen zu vermeiden.

Überwachung in Echtzeit

Beinhaltet:

Live-Protokollierung von ATR, RSI, Spread und gleitendem Gewinn

Alarme und akustische Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Trades

Geringes Gewicht und Stabilität

Läuft effizient auf MT5 mit minimalem Ressourcenverbrauch, geeignet für VPS oder lokalen Handel.

Kern-Handelsfunktionen

Handelt auf dem M15-Zeitrahmen

Verwendet ATR-basierte Volatilitätsausbruchslogik

RSI-Filter verhindert Käufe bei überkauften Niveaus oder Verkäufe bei überverkauften Niveaus

Jeweils nur ein Handel pro Symbol (verhindert ein übermäßiges Engagement)

Automatische Ausführung von Käufen und Verkäufen

Unterstützt manuelle Parameteranpassung

Eingabeparameter (Benutzereinstellungen)

🔧 Handelseinstellungen

Lots

Steuert die Handelsgröße für jede Position.

StopLossPips

Abstand (in Punkten) für Stop Loss zur Begrenzung möglicher Verluste.

TakeProfitPips

Abstand (in Punkten) für den Take Profit, um Gewinne zu sichern.

📊 Volatilität & Indikatoreinstellungen

ATRPeriod

Zeitraum für die Berechnung der Marktvolatilität.

VolatilityMult

Multiplikator, der auf die ATR angewendet wird, um die Stärke des Ausbruchs zu definieren.

RSIPeriod

Zeitraum für die Berechnung der RSI-Werte.

OverBought

RSI-Level, oberhalb dessen Kauf-Trades blockiert werden.

OverSold

RSI-Level, unterhalb dessen Verkaufstrades blockiert werden.

Für wen ist dieser EA am besten geeignet

✔ Trader, die sich auf Gold (XAUUSD) konzentrieren

✔ Trader, die systematische, regelbasierte Strategien bevorzugen

✔ Benutzer, die nach Volatilitätsausbruchsmöglichkeiten suchen

✔ Anfänger und fortgeschrittene Trader, die Automatisierung mit Kontrolle wünschen

"Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Einstellungen variieren."