Gold Volatility EA

Produktübersicht

Gold Volatility Breakout EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Es handelt mit hochvolatilen Ausbrüchen unter Verwendung einer indikatorbasierten Kombination aus ATR (Average True Range) und RSI (Relative Strength Index).

Der EA zielt darauf ab, starke Kursbewegungen zu erfassen und gleichzeitig überzogene Marktbedingungen zu vermeiden, wodurch er sich für Händler eignet, die eine disziplinierte, regelbasierte Ausführung ohne emotionales Handeln wünschen.

Wichtigste Vorteile

Entwickelt für die Volatilität von Gold

Gold ist für starke Preisschwankungen bekannt. Dieser EA ist für XAUUSD optimiert und nutzt die Volatilität, anstatt sie zu bekämpfen.

Objektives & emotionsfreies Handeln

Alle Trades basieren auf mathematischen Indikatoren (ATR & RSI), wodurch emotionale Entscheidungen wie Angst oder Gier ausgeschlossen werden.

Intelligente Erkennung von Ausbrüchen

Der EA geht nur dann in den Handel ein, wenn der Preis über eine volatilitätsangepasste Spanne hinaus ausbricht, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten reduziert werden.

Eingebautes Risikomanagement

Jeder Handel wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit eröffnet, um ein kontrolliertes Risiko und Konsistenz zu gewährleisten.

Spread-bewusste Ausführung

Der EA liest den aktuellen Spread vor dem Handel und hilft so, schlechte Einstiege während ungünstiger Marktbedingungen zu vermeiden.

Überwachung in Echtzeit

Beinhaltet:

  • Live-Protokollierung von ATR, RSI, Spread und gleitendem Gewinn

  • Alarme und akustische Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Trades

Geringes Gewicht und Stabilität

Läuft effizient auf MT5 mit minimalem Ressourcenverbrauch, geeignet für VPS oder lokalen Handel.

Kern-Handelsfunktionen

  • Handelt auf dem M15-Zeitrahmen

  • Verwendet ATR-basierte Volatilitätsausbruchslogik

  • RSI-Filter verhindert Käufe bei überkauften Niveaus oder Verkäufe bei überverkauften Niveaus

  • Jeweils nur ein Handel pro Symbol (verhindert ein übermäßiges Engagement)

  • Automatische Ausführung von Käufen und Verkäufen

  • Unterstützt manuelle Parameteranpassung

Eingabeparameter (Benutzereinstellungen)

🔧 Handelseinstellungen

  • Lots
    Steuert die Handelsgröße für jede Position.

  • StopLossPips
    Abstand (in Punkten) für Stop Loss zur Begrenzung möglicher Verluste.

  • TakeProfitPips
    Abstand (in Punkten) für den Take Profit, um Gewinne zu sichern.

📊 Volatilität & Indikatoreinstellungen

  • ATRPeriod
    Zeitraum für die Berechnung der Marktvolatilität.

  • VolatilityMult
    Multiplikator, der auf die ATR angewendet wird, um die Stärke des Ausbruchs zu definieren.

  • RSIPeriod
    Zeitraum für die Berechnung der RSI-Werte.

  • OverBought
    RSI-Level, oberhalb dessen Kauf-Trades blockiert werden.

  • OverSold
    RSI-Level, unterhalb dessen Verkaufstrades blockiert werden.

Für wen ist dieser EA am besten geeignet

✔ Trader, die sich auf Gold (XAUUSD) konzentrieren
✔ Trader, die systematische, regelbasierte Strategien bevorzugen
✔ Benutzer, die nach Volatilitätsausbruchsmöglichkeiten suchen
✔ Anfänger und fortgeschrittene Trader, die Automatisierung mit Kontrolle wünschen

"Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Einstellungen variieren."


