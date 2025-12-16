Atr Grid Controller

📌 ATR Grid Risk Controller - Utilidad de gestión de operaciones

ATR Grid Risk Controller es unAsesor Experto de ejecución manual de operaciones y gestión de riesgos, diseñado para traders discrecionales y prop firm que requierenun estricto control de riesgos, precisión y disciplina de ejecución.

Este EANO genera señales de trading,NO decide cuándo entrar, yNO utiliza martingala ni multiplicación de lotes.
El trader mantiene el control total de las decisiones de trading, mientras que el EA se encargaúnicamente del cálculo del riesgo y de la lógica de ejecución.

Características principales

✔️ Riesgo total fijo por cesta (%)
El riesgo se calcula una vez en función del capital de la cuenta y nunca aumenta.

✔️ StopLoss único para todas las posiciones
Todas las órdenes de mercado y pendientes comparten el mismo stop loss, calculado a partir del precio de entrada inicial.

✔️ Espaciado de la parrillabasado en ATR
Las entradas en la parrilla se distribuyen en función de la volatilidad real del mercado.

✔️ Tamaño de lote proporcional (sin martingala)
El tamaño total de la posición se divide en partes iguales. No hay multiplicación de lotes.

✔️ Punto de equilibrio automático a +R
El stop loss se desplaza al precio medio de la cesta tras alcanzar un nivel de beneficios predefinido.

✔️ Cierre de la cesta a +R de beneficio total
Todas las posiciones pueden cerrarse automáticamente cuando el beneficio total alcanza un múltiplo del riesgo inicial.

✔️ Objetivo de cesta EMA 50 opcional
Ideal para estrategias de reversión a la media y pullback.

✔️ Botones de control manual
BUY GRID - SELL GRID - CLOSE ALL directamente desde el gráfico.

🔹 Lo que este EA NO hace

❌ No tiene entradas automáticas
❌ No tiene martingala ni lógica de recuperación
❌ No garantiza beneficios
❌ No sustituye al trader.

Destinado a

  • Operadores discrecionales

  • Operadores de Prop firm

  • Estrategias de reversión a la media

  • Traders centrados en elcontrol del riesgo y la disciplina de ejecución

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto es unautilidad de gestión de operaciones, no un sistema de negociación totalmente automatizado.
Los resultados de las operaciones dependen totalmente de las decisiones del operador.

❓ FAQ - Preguntas Frecuentes

P: ¿Este Asesor Experto abre operaciones automáticamente?
R: No. Este EAno genera señales de operación y no abre operaciones automáticamente.
El operador inicia manualmente la grilla utilizando los botones deGRILLA DECOMPRA o GRILLA DE VENTA.

P: ¿Este AE utilizamartingalao multiplicaciónde lotes?
R: No. El tamaño total de la posición sedivide en partes iguales entre las entradas de la cuadrícula.
No existelógica de martingala, recuperación o multiplicación de lotes.

P: ¿Cómo se calcula el riesgo?
R: El riesgo se calculauna vez, como porcentaje del capital de la cuenta, y representa elriesgo máximo de toda la cesta.
El riesgo totalnunca aumenta cuando se colocan órdenes adicionales en la parrilla.

P: ¿Cada orden tiene unstop lossdiferente?
R: No. Todas las órdenes de mercado y pendientes compartenun único stop loss, calculado desde la entrada inicial.

P: ¿En qué mercados se puede utilizar este EA?
R: El EA se puede utilizar enForex, Oro, Índices e instrumentos CFD, siempre que el broker admita MetaTrader 5 y órdenes pendientes en el símbolo seleccionado.

P: ¿Este EA es adecuado para el comercio de prop firm?
R: Sí. El EA está diseñado con un estrictocontrol de riesgos y protección del capital, por lo que es adecuado para entornos con reglas estrictas, como las empresas de prop.

P: ¿Puedo cerrar todas las posiciones manualmente?
R: Sí. El botón CERRAR TODO le permite cerrar inmediatamente todas las posiciones de la cesta y eliminar las órdenes pendientes.

P: ¿Puedo utilizar el EA en varios gráficos o símbolos?
R: Sí, pero se recomienda ejecutaruna instancia del EA por símbolo.
El EA sólo gestiona posiciones abiertas con su propio Número Mágico.

P: ¿Garantiza este EA beneficios?
R: No. Se trata de unautilidad de gestión de operaciones, no de un sistema de trading.
Todos los resultados dependen totalmente de las decisiones y la estrategia del operador.

P: ¿Se requiere optimización o backtesting?
R: No. Este EA no incluye una estrategia automatizada.
Sus parámetros están relacionados con lagestión del riesgo y la lógica de ejecución, que pueden ajustarse al enfoque personal del trader.

📌 Nota importante

Antes de alquilar este producto, por favor asegúrese de entender que esta herramienta ayuda a la gestión de operaciones y no proporciona señales de trading.



