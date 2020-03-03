SLS Monolith Maximus

SLS Monolith Maximus es un sistema de trading disciplinado y asistido por grid, diseñado para centrarse en la consistencia diaria en lugar de en la especulación de alto riesgo. A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales que operan a ciegas, Monolith Maximus utiliza un motor AIS (Adaptive Interval Statistics) Extremum personalizado para identificar zonas de inversión de alta probabilidad basadas en la distribución histórica de los precios.

La filosofía central de este EA es "Hit and Run". Su objetivo es asegurar un objetivo de beneficio diario específico y luego deja de operar inmediatamente para proteger las ganancias de la volatilidad del mercado.

Estrategia de negociación

Identificación de la tendencia: El sistema determina la tendencia principal utilizando un filtro de Media Móvil combinado con la confirmación del momento RSI.

Motor AIS Extremum: Un algoritmo interno personalizado analiza las últimas 200 barras (configurable) para calcular niveles estadísticos de Soporte y Resistencia. Estos niveles se utilizan para colocar Stop Loss dinámicos, adaptándose a la volatilidad actual del mercado.

Lógica de Cuadrícula: Si el mercado se mueve en contra de la entrada inicial, el EA gestiona la posición utilizando un método de promediado limitado ( MaxOpenPositions ) para recuperarse, siempre que se cumplan las condiciones de MinGridStep y señal.

Características principales

Objetivo de beneficio diario: El EA incluye un "Bucle de Objetivo Diario". Una vez que se alcanza el beneficio definido (por ejemplo, 24$), el EA cierra todas las operaciones y stops del día. Esto evita el "overtrading" y la devolución de beneficios al mercado.

Global Risk Guard: Incorpora un mecanismo de protección de la renta variable. Si la equidad cae en un porcentaje definido (por defecto: 40%), la EA efectivamente "tira del enchufe" para evitar una explosión total de la cuenta.

Cálculo automático del riesgo: El tamaño de los lotes se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo por operación en relación con la distancia de Stop Loss del EA.

Aseguramiento de beneficios: Incluye las funciones integradas Break-Even y Trailing Stop para asegurar pips a medida que la operación se mueve a su favor.

Recomendaciones

Símbolo: Optimizado para los principales pares (EURUSD, GBPUSD) u Oro (XAUUSD).

Marco temporal: Se recomienda H1 para los datos estadísticos AIS más fiables.

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN, Raw o Low Spread.

VPS: Se requiere un VPS para asegurar que el objetivo diario y la lógica Trailing Stop se ejecuten correctamente 24/7.

Parámetros de entrada

Configuración Global

MagicNumber : Identificador único para las órdenes del EA.

MaxSpreadPips : Diferencial máximo permitido para evitar la negociación durante la baja liquidez.

Objetivos diarios y seguridad

DailyProfitTargetUSD : El objetivo monetario para el día (por ejemplo, 24.0). Una vez alcanzado, la negociación se detiene hasta el siguiente día del servidor.

MaxEquityLossPct : Activador de seguridad. Si la equidad cae por este %, el EA se detiene permanentemente.

SendPushOnTarget : Envía una notificación al móvil cuando se alcanza el objetivo diario.

Configuración de la estrategia

RSI_Period / MA_Period : Ajustes para la lógica de la señal de entrada.

AIS_Period / AIS_LookBack : Ajustes para el motor estadístico de Soporte/Resistencia.

MaxOpenPositions : Número máximo de operaciones simultáneas permitidas (Grid limit).

Gestión del riesgo

RiskPercentPerTrade : Porcentaje de balance a arriesgar por entrada de operación.

UseBreakEven : Permite mover el Stop Loss al precio de entrada después del beneficio.

UseTrailingStop : Permite un trailing stop dinámico para seguir el precio.

Nota del Autor

Operar implica riesgos. Monolith Maximus está diseñado con herramientas de seguridad (Hard Stops, Equity Protection, Límites Diarios), pero el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga un backtest con los datos específicos de su broker antes de utilizarlo en una cuenta real.