Trinity Gold AI

Precio: $299

Descripción:

Trinity Gold AI es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD). Utiliza una "Tecnología de Consenso" especializada que combina tres motores algorítmicos distintos. Una operación se ejecuta sólo cuando la mayoría llega a un consenso, filtrando las señales falsas y maximizando la precisión.

Esta versión está optimizada para Timeframe M1 (Scalping) y H1, centrándose en la seguridad y el crecimiento consistente en cuentas Cent.

[Características principales]

  1. Sistema de Consenso de 3 motores:

    • Perceptrón Neuronal: Analiza el peso y el momentum del mercado.

    • MACD Seguimiento de Tendencia: Identifica la dirección de la tendencia principal.

    • Francotirador RSI: Detecta condiciones de sobrecompra/sobreventa para una entrada precisa.

    • El EA sólo opera cuando al menos 2 de 3 motores coinciden.

  2. Sistema de Recuperación de Escalera (Seguridad ante todo): A diferencia de los peligrosos sistemas Martingale estándar, Trinity utiliza una lógica de "Escalera". Retrasa la multiplicación de lotes (por ejemplo, espera 5 órdenes) antes de aumentar el riesgo. Esto mantiene su drawdown extremadamente bajo, haciéndolo adecuado para inversiones a largo plazo.

  3. Motor híbrido: Totalmente compatible tanto con cuentas de cobertura como de compensación (compatible con FIFO).

  4. Preparado para M1 Scalping: Ajustado para el marco temporal M1 con una parrilla dinámica de 150 puntos y un Take Profit de 50 puntos. Entra y sale del mercado rápidamente.

  5. Verificación inteligente del volumen: Corrige automáticamente el tamaño de los lotes para ajustarse a los requisitos del broker, evitando errores de "Volumen no válido".

[Recomendaciones]

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M1 (para Scalping) o H1 (para Estabilidad)

  • Tipo de Cuenta: Cuenta CENT (altamente recomendada)

  • Saldo Mínimo: 50.000 Cents (aprox. $500 USD de depósito)

  • Apalancamiento: 1:500 o superior

[ ¿Por qué Cuenta Cent? ] Recomendamos encarecidamente utilizar una Cuenta Cent con un saldo de 50.000 unidades. Esto permite que el sistema de Recuperación de Escalera trabaje a su máximo potencial, soportando alta volatilidad sin arriesgarse a una llamada de margen.

Invierta en lógica. Invierta en seguridad. Trinity Gold AI.


