Trinity Gold AI

Preis: $299

Beschreibung:

Trinity Gold AI ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt eine spezielle "Konsens-Technologie", die drei verschiedene algorithmische Engines kombiniert. Ein Handel wird nur ausgeführt, wenn die Mehrheit einen Konsens erreicht, wodurch falsche Signale herausgefiltert und die Genauigkeit maximiert wird.

Diese Version ist für die Zeitrahmen M1 (Scalping) und H1 optimiert und konzentriert sich auf Sicherheit und beständiges Wachstum auf Cent-Konten.

[ Hauptmerkmale ]

Das 3-Engine-Konsensus-System: Neuronales Perceptron: Analysiert Marktgewicht und Momentum.

MACD Trendfolge: Identifiziert die Haupttrendrichtung.

RSI-Scharfschütze: Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen für einen präzisen Einstieg. Der EA handelt nur, wenn mindestens 2 von 3 Motoren übereinstimmen. Staircase Recovery System (Safety First): Im Gegensatz zu gefährlichen Standard-Martingale-Systemen verwendet Trinity eine "Staircase"-Logik. Es verzögert die Losvervielfachung (z.B. wartet auf 5 Aufträge), bevor es das Risiko erhöht. Dadurch wird der Drawdown extrem niedrig gehalten, was es für langfristige Investitionen geeignet macht. Hybride Engine: Vollständig kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten (FIFO-konform). M1 Scalping-fähig: Feinabgestimmt auf den M1-Zeitrahmen mit einem dynamischen Grid von 150 Punkten und einem Take Profit von 50 Punkten. Er ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg in den Markt. Intelligente Volumenverifizierung: Korrigiert automatisch die Losgrößen, um den Anforderungen des Brokers zu entsprechen, und verhindert so "Ungültiges Volumen"-Fehler.

[Empfehlungen]

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (für Scalping) oder H1 (für Stabilität)

Konto-Typ: CENT-Konto (sehr empfehlenswert)

Mindestguthaben: 50.000 Cents (ca. $500 USD Einzahlung)

Hebelwirkung: 1:500 oder höher

[Warum ein Cent-Konto? Wir empfehlen dringend ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 50.000 Einheiten. Dadurch kann das Staircase Recovery System sein volles Potenzial entfalten und hohen Schwankungen standhalten, ohne einen Margin Call zu riskieren.

Investieren Sie in Logik. Investieren Sie in Sicherheit. Trinity Gold AI.