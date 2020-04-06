Trinity Gold AI

Trinity Gold AI

Preis: $299

Beschreibung:

Trinity Gold AI ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt eine spezielle "Konsens-Technologie", die drei verschiedene algorithmische Engines kombiniert. Ein Handel wird nur ausgeführt, wenn die Mehrheit einen Konsens erreicht, wodurch falsche Signale herausgefiltert und die Genauigkeit maximiert wird.

Diese Version ist für die Zeitrahmen M1 (Scalping) und H1 optimiert und konzentriert sich auf Sicherheit und beständiges Wachstum auf Cent-Konten.

[ Hauptmerkmale ]

  1. Das 3-Engine-Konsensus-System:

    • Neuronales Perceptron: Analysiert Marktgewicht und Momentum.

    • MACD Trendfolge: Identifiziert die Haupttrendrichtung.

    • RSI-Scharfschütze: Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen für einen präzisen Einstieg.

    • Der EA handelt nur, wenn mindestens 2 von 3 Motoren übereinstimmen.

  2. Staircase Recovery System (Safety First): Im Gegensatz zu gefährlichen Standard-Martingale-Systemen verwendet Trinity eine "Staircase"-Logik. Es verzögert die Losvervielfachung (z.B. wartet auf 5 Aufträge), bevor es das Risiko erhöht. Dadurch wird der Drawdown extrem niedrig gehalten, was es für langfristige Investitionen geeignet macht.

  3. Hybride Engine: Vollständig kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten (FIFO-konform).

  4. M1 Scalping-fähig: Feinabgestimmt auf den M1-Zeitrahmen mit einem dynamischen Grid von 150 Punkten und einem Take Profit von 50 Punkten. Er ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg in den Markt.

  5. Intelligente Volumenverifizierung: Korrigiert automatisch die Losgrößen, um den Anforderungen des Brokers zu entsprechen, und verhindert so "Ungültiges Volumen"-Fehler.

[Empfehlungen]

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (für Scalping) oder H1 (für Stabilität)

  • Konto-Typ: CENT-Konto (sehr empfehlenswert)

  • Mindestguthaben: 50.000 Cents (ca. $500 USD Einzahlung)

  • Hebelwirkung: 1:500 oder höher

[Warum ein Cent-Konto? Wir empfehlen dringend ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 50.000 Einheiten. Dadurch kann das Staircase Recovery System sein volles Potenzial entfalten und hohen Schwankungen standhalten, ohne einen Margin Call zu riskieren.

Investieren Sie in Logik. Investieren Sie in Sicherheit. Trinity Gold AI.


Empfohlene Produkte
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experten
FTMO passing EA (High risk) ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die iBoss Serie von Advisors fortsetzt. Die innovativen Methoden des Handelsansatzes des Programms und die vielversprechenden Leistungsergebnisse sind dank der Verwendung moderner Technologien und Methoden möglich. Der iBossTrade ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Arbeitspaare US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert zeigte stabile Ergebnisse auf Währunge
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Flet scalper
Dmitiry Ananiev
Experten
Tick Channel Scalper für flache Märkte oder für Märkte mit häufigen Pullbacks. Der Roboter ist auf EURAUD eingestellt. Es werden Broker mit minimalen Spreads und Kommissionen empfohlen. Zum Beispiel Rannforex.com oder ICMarkets.com Der EA hat einen einzigartigen Algorithmus, der auf Ticks arbeitet und nicht vom Zeitrahmen abhängt. Die Öffnungszeiten sind konfigurierbar. Der Handel ist sowohl zu jeder Zeit als auch rund um die Uhr möglich. Datei für Optimierungen und Test auf Tester enthalten in
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
EUMaster Pro
Phithak Thammaphat
Experten
EUMaster Pro - Professionelles EUR/USD Handelssystem Speziell für den EUR/USD M5-Zeitrahmen optimiert EUMaster Pro ist eine systematische Handelslösung, die für EUR/USD auf dem 5-Minuten-Chart entwickelt wurde. Unter Verwendung von gleitenden Durchschnitts-Crossovers in Kombination mit RSI-Bestätigung identifiziert dieser Expert Advisor Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und verwaltet Positionen durch ein intelligentes Basket-Closing-System. Hauptmerkmale: Intelligentes Basket-Manageme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension