ScalpX Pro

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    SCALPX PRO - PANEL DE TRADING MULTI-ORDEN                         
║                    EA Profesional para Scalping con Trailing ATR                      
║                                  Versión 2.2                                         
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📋 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

SCALPX PRO es un panel de trading profesional diseñado para scalpers y traders activos que necesitan abrir, gestionar y cerrar múltiples posiciones de forma rápida y eficiente.

Con una interfaz visual intuitiva, funciones avanzadas de gestión de riesgo y un trailing stop inteligente basado en ATR, este Expert Advisor te da control total sobre tus operaciones de trading desde un único panel.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⭐ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔷 TRADING MULTI-ORDEN
   • Abre de 1 a 100 órdenes simultáneamente con un solo clic
   • Selector de cantidad ajustable con botones +/-
   • Tamaño de lote personalizable para cada operación
   • Ideal para estrategias de scalping y entradas rápidas

🔷 BOTONES DE TRADING AVANZADOS
   • BUY ▲ - Múltiples órdenes de compra en un clic
   • SELL ▼ - Múltiples órdenes de venta en un clic
   • CLOSE ✖ - Cierra todas las posiciones al instante
   • BE ⚖ - Coloca todas las posiciones en punto de equilibrio + buffer
   • REV ↑↓ - Invierte todas las posiciones (cierra y abre dirección opuesta)

🔷 BREAKEVEN Y TRAILING STOP INTELIGENTE
   • Punto de equilibrio automático con buffer configurable en ticks
   • Trailing stop basado en ATR para protección dinámica
   • El trailing se activa automáticamente después del breakeven
   • Período ATR y multiplicador ajustables
   • Sistema inteligente de seguimiento de posiciones

🔷 GESTIÓN AUTOMÁTICA DE GANANCIAS/PÉRDIDAS
   • Take Profit automático por monto en dólares
   • Stop Loss automático por monto en dólares
   • Interruptores ON/OFF independientes para cada uno
   • Monitoreo en tiempo real de todas las posiciones
   • Cierre automático al alcanzar los objetivos

🔷 PANEL VISUAL PROFESIONAL
   • Interfaz arrastrable - posiciónala en cualquier lugar del gráfico
   • Panel colapsable para ahorrar espacio en pantalla
   • Visualización en tiempo real de órdenes abiertas y ganancia total
   • Colores personalizables (fondo, bordes, texto)
   • Diseño limpio y profesional

🔷 NOTIFICACIONES INTELIGENTES
   • Alertas visuales para eventos importantes
   • Notificaciones de sonido personalizables
   • Notificaciones push al dispositivo móvil (opcional)
   • Registro completo de operaciones

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💡 VENTAJAS PRINCIPALES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ AHORRO DE TIEMPO: Abre múltiples posiciones en segundos en lugar de minutos
✅ PRECISIÓN: Tamaños de lote consistentes y entradas sincronizadas
✅ CONTROL DE RIESGO: TP/SL automático y trailing stop inteligente
✅ FLEXIBILIDAD: Adapta fácilmente a diferentes condiciones de mercado
✅ ESTRATEGIA DE REVERSIÓN: Perfecta para invertir posiciones en cambios de tendencia
✅ FÁCIL DE USAR: Interfaz intuitiva, no requiere conocimientos de programación

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚙️ PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔹 CONFIGURACIÓN DE TRADING
   • Magic Number: Identificador único para operaciones del EA (predeterminado: 123456)

🔹 VALORES PREDETERMINADOS
   • Cantidad Predeterminada: Número inicial de trades (predeterminado: 5)
   • Lote Predeterminado: Tamaño de posición inicial (predeterminado: 0.1)

🔹 CIERRE AUTOMÁTICO
   • Auto TP Activado: Habilitar/deshabilitar take profit automático (predeterminado: OFF)
   • Monto Auto TP: Cantidad de ganancia en dólares (predeterminado: $10.00)
   • Auto SL Activado: Habilitar/deshabilitar stop loss automático (predeterminado: OFF)
   • Monto Auto SL: Cantidad de pérdida en dólares (predeterminado: $20.00)

🔹 BREAKEVEN Y TRAILING
   • Buffer Breakeven en Ticks: Buffer de seguridad en ticks (predeterminado: 3)
   • Trailing Activado: Habilitar/deshabilitar trailing ATR (predeterminado: OFF)
   • Período ATR: Período para cálculo del ATR (predeterminado: 14)
   • Multiplicador ATR: Multiplicador para distancia del trailing (predeterminado: 1.5)

🔹 NOTIFICACIONES
   • Mostrar Alerta: Mostrar alertas visuales (predeterminado: ON)
   • Reproducir Sonido: Reproducir sonidos de notificación (predeterminado: ON)
   • Archivo de Sonido: Archivo de sonido personalizado (predeterminado: "alert2.wav")
   • Enviar Push: Enviar notificaciones push (predeterminado: OFF)

🔹 PERFIL DEL PANEL
   • Color de Fondo del Panel: Personalizable (predeterminado: azul oscuro)
   • Color del Borde del Panel: Personalizable (predeterminado: azul)
   • Color del Encabezado: Color del texto del encabezado (predeterminado: blanco humo)
   • Color del Texto: Color general del texto (predeterminado: blanco humo)
   • Ancho del Borde: Grosor del borde del panel (predeterminado: 2)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 IDEAL PARA
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

• Scalpers que necesitan entradas rápidas de múltiples posiciones
• Day traders gestionando múltiples operaciones simultáneas
• Traders que utilizan estrategias de reversión
• Traders activos que valoran la eficiencia de tiempo
• Usuarios que buscan herramientas avanzadas pero fáciles de usar

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📖 CÓMO USAR
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. INSTALACIÓN
   - Descarga e instala el EA en MetaTrader 5
   - Adjunta al gráfico deseado
   - Habilita AutoTrading

2. CONFIGURACIÓN BÁSICA
   - Ajusta la cantidad y tamaño de lote predeterminados
   - Configura Auto TP/SL si lo deseas
   - Personaliza los colores del panel (opcional)

3. TRADING
   - Usa los botones +/- para seleccionar el número de trades
   - Edita el tamaño de lote si es necesario
   - Haz clic en BUY o SELL para abrir posiciones
   - Usa el botón BE para proteger ganancias
   - Usa CLOSE para salir de todas las posiciones
   - Usa REV para reversiones rápidas

4. GESTIÓN DEL PANEL
   - Arrastra el panel por el encabezado para reposicionarlo
   - Haz clic en el botón >> para colapsar/expandir
   - Monitorea la información en tiempo real

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

• Plataforma: MetaTrader 5
• Versión: 2.1
• Lenguaje de Programación: MQL5
• Librería de Trading: CTrade
• Tipo de Llenado de Orden: FOK (Fill or Kill)
• Puntos de Desviación: 10
• Lote Mínimo: Respeta los límites del broker
• Máximo de Posiciones: Hasta 100 simultáneas
• Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
❓ PREGUNTAS FRECUENTES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

P: ¿Puedo usar diferentes tamaños de lote para cada posición?
R: Todas las posiciones abiertas en una sola operación usan el mismo tamaño de lote. 
   Puedes cambiar el tamaño de lote entre diferentes operaciones.

P: ¿Cómo funciona el trailing stop?
R: Primero usa el botón BE para establecer el punto de equilibrio. Después de eso, 
   si el trailing está habilitado, el EA ajusta automáticamente el stop loss basado 
   en ATR, siguiendo el movimiento del precio.

P: ¿Qué sucede si presiono REVERSE?
R: El EA cierra todas las posiciones abiertas e inmediatamente abre el mismo número 
   de posiciones en la dirección opuesta con el tamaño de lote actual.

P: ¿Puedo personalizar la posición del panel?
R: Sí, simplemente arrastra el panel por el encabezado para posicionarlo en cualquier 
   lugar de tu gráfico.

P: ¿Funciona con todos los brokers?
R: Sí, es compatible con cualquier broker de MetaTrader 5. El EA respeta los límites 
   de tamaño de lote y distancia mínima de cada broker.

P: ¿Puedo usar Auto TP y Auto SL simultáneamente?
R: Sí, ambos pueden habilitarse independientemente. El EA cerrará todas las posiciones 
   cuando se alcance cualquiera de los objetivos.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

• Actualizaciones regulares con mejoras y nuevas funciones
• Documentación completa incluida
• Tutoriales en video disponibles

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

El trading en mercados financieros conlleva riesgos. Los resultados pasados no 
garantizan rendimiento futuro. Utiliza una gestión de riesgo apropiada y nunca 
arriesgues más de lo que puedas permitirte perder. Este EA es una herramienta para 
facilitar operaciones pero no garantiza ganancias.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📄 LICENCIA Y DERECHOS DE AUTOR
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Copyright © 2025 Eriberto Vanegas L.
Todos los derechos reservados.

Este software está licenciado para uso personal. La redistribución, ingeniería 
inversa o reventa sin autorización está prohibida.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

¡Gracias por elegir SCALPX PRO!
¡Buen trading!

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

