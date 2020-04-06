Gold and silver Trading
- Asesores Expertos
- Bhupendra Singh Chawdal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🌟 SMA EA - ¡Comercia oro y plata sin esfuerzo! 🌟
Lleva tu trading al siguiente nivel con nuestro Asesor Experto premium para oro (XAUUSD) y plata (XAGUSD), impulsado por señales basadas en SMA.
Características:
-
Totalmente optimizado para el comercio de Oro y Plata.
-
Utiliza SMA para entradas precisas basadas en tendencias.
-
Tamaño de lote inteligente y gestión de riesgos para el comercio seguro.
-
Entradas y salidas automáticas - sin intervención manual necesaria.
💡 Por qué te va a encantar:
-
Elimina el trading emocional - deja que el EA maneje las posiciones automáticamente.
-
Perfecto para los comerciantes que buscan capturar las tendencias del mercado de metales de manera eficiente.
-
Asequible, profesional y fácil de usar.
💰 Oferta Especial: Originalmente $199, ¡ahora disponible por sólo $32!
Aproveche esta oferta por tiempo limitado y automatice sus operaciones con oro y plata con facilidad.