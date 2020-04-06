GoldForexTrading
- Asesores Expertos
- Bhupendra Singh Chawdal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🔥 ORO (XAUUSD) SMART EA - ESTRATEGIA H4 SMA 🔥
Opere el Oro con disciplina, paciencia y lógica 🤖✨.
Nuestro EA de Oro está diseñado utilizando una estrategia de Media Móvil Simple (SMA) en el marco de tiempo de 4 Horas, centrándose en la estructura de mercado de alta probabilidad en lugar de scalping arriesgado.
💡 Características principales:
✅ Optimizado para XAUUSD (Oro)
✅ Funciona en el marco temporal H4 para entradas estables y limpias
✅ Confirmación de tendencia basada en SMA
✅ Lógica de entrada y salida inteligente
✅ Gestión de riesgo y dinero integrada
✅ Evita el exceso de operaciones
✅ Adecuado para operaciones manuales y de bajo estrés
📊 Estilo de negociación:
Este NO es un EA de scalping de alto riesgo.
Apunta a operaciones de calidad, permitiendo que la tendencia se desarrolle y capture movimientos significativos del Oro a lo largo del tiempo.
⚙️ Mejor para:
✔️ Traders que prefieren consistencia a largo plazo
✔️ Aquellos que quieren menos tiempo de pantalla
✔️ Cuentas enfocadas en riesgo controlado
⚠️ Nota importante:
El trading implica riesgo.
Este EA sigue un sistema basado en reglas, pero los beneficios dependen del mercado, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del broker y la configuración de la cuenta.
💬 O pere con inteligencia. Deja que el sistema haga el trabajo.